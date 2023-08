Agricoltura di precisione: cos’è e che vantaggi comporta

Col termine Agricoltura di Precisione si intendono una serie di modalità atte ad ottimizzare la produzione. Ma non solo, in quanto si tratta di una tecnica di gestione che migliora anche l'aspetto della sostenibilità ambientale. I vantaggi che questa strategia può apportare al mondo agricolo sono innumerevoli, con la tecnologia che è grande protagonista di ogni passaggio.

Il termine Agricoltura di Precisione ha fatto il suo ingresso nel vocabolario della sostenibilità da qualche tempo a questa parte. Si tratta infatti di una serie di modalità di gestione di suolo e risorse per ottimizzare i costi, ma anche ridurre l’impatto ambientale. Che si traduce, di fatto, in strategie che tendono a migliorare produttività ed efficienza.

Se ci stiamo domandando se esista o meno una definizione ufficiale, la risposta è affermativa e ce la rivela l’ISPA, che è la Società Internazionale per l’Agricoltura di Precisione. Si tratta di una società scientifica di carattere mondiale, che si occupa, a titolo di no profit, della condivisione di metodi e strategie per applicare l’AP a livello globale.

Ma da quali input nasce il concetto di agricoltura di precisione? La popolazione umana in rapida crescita ha aumentato la domanda di cibo e questo ha posto anche l’agricoltura dinanzi ad una grande sfida. In pratica si tratta di soddisfare il fabbisogno alimentare globale con le risorse disponibili sul nostro pianeta.

Da qui la scelta di tecniche e soprattutto di tecnologia, in grado di studiare e monitorare gli stadi delle colture, ma anche analizzare il suolo e il clima. Il fine è una raccolta dati completa, per consentire una gestione ottimale dei campi e migliorare i risultati.

Cose’è l’agricoltura di precisione: la definizione

L’ISPA, come accennato, ha dato una sua definizione di Agricoltura di Precisione, un sunto di altre definizioni che hanno reso possibile indicare meglio il concetto di base:

L’agricoltura di precisione è una strategia di gestione che raccoglie, elabora e analizza dati temporali, spaziali e individuali e li combina con altre informazioni per supportare le decisioni di gestione in base alla variabilità stimata per migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, la produttività, la qualità, la redditività e la sostenibilità della produzione agricola.

Strategie di gestione dell’agricoltura di precisione

Di fatto, per ottenere l’efficienza sperata, le tecniche di gestione si dividono in aree differenti, con 5 aspetti fondamentali su cui bisogna concentrarsi. La tecnologia, come vedremo, è la grande protagonista di questo sistema gestionale avanzato:

La guida automatica – utilizza il GPS per muovere i macchinari in modo automatico ed evitare sovrapposizioni durante la lavorazione del terreno, la semina, l’irrigazione e la raccolta. Questa modalità riduce il tempo, la manodopera, il carburante e i materiali utilizzati Il controllo delle sezioni della macchina – attiva/disattiva le sezioni della seminatrice, dell’irrigatore e del fertilizzante nelle file di colture precedentemente trattate. Questo aiuta a ottimizzare l’applicazione del materiale, riducendo i costi e l’impatto ambientale La tecnologia a tasso variabile – adopera sensori o mappe programmate in precedenza per determinare i tassi di applicazione di fertilizzanti, sementi e prodotti per la protezione delle colture. Questa apparecchiatura può anche utilizzare tecnologie di supporto come GPS, monitor e sensori per raccolto e suolo L’analisi di macchine e flotte – comprende il monitoraggio in tempo reale delle apparecchiature, incluso il rilevamento della posizione, i suggerimenti sul percorso e le inattività dei motori. Questa tecnologia aiuta a migliorare l’utilizzo delle risorse e a diminuire la quantità di carburante L’irrigazione di precisione – offre la possibilità di applicare diverse quantità di acqua a specifiche aree. In questo modo, il consumo di acqua è ridotto allo stretto necessario, senza influire sulla qualità del raccolto ma invece ottimizzando le risorse idriche

I vantaggi dell’agricoltura di precisione

I dati parlano in modo chiaro: una buona gestione di risorse e monitoraggio delle colture, porta innumerevoli vantaggi. Se vogliamo discutere a proposito di percentuali, saltano all’occhio una serie di realtà interessanti. La prima è un aumento della produzione agricola che si attesta sul 4%, ma il resto non è da meno, anzi.

L’agricoltura di precisione è infatti una grande alleata dell’ambiente, in quanto la sua corretta applicazione permette di ridimensionare il consumo di acqua del 4%, ma anche di ridurre del 9% i pesticidi. Si attesta invece al 6% la riduzione dei combustibili fossili, un altro dato che va citato.

E se volessimo tradurre i numeri in concetti, si può dire che l’acqua risparmiata potrebbe riempire 750mila piscine olimpioniche. Ma anche che si risparmierebbero 100 milioni di litri di combustibili fossili e che avremmo quasi 14 milioni di chili in meno di erbicidi e pesticidi somministrati. Non male, vero?

