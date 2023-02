AGN ENERGIA lancia l’AGN Green Game e mette in palio una bici elettrica

AGN ENERGIA lancia l’AGN Green Game, un concorso che permette ai partecipanti di vincere buoni Amazon e una bicicletta elettrica.

Come cittadini siamo sempre più consapevoli delle conseguenze che le nostre scelte quotidiane hanno sull’ambiente e sul futuro del Pianeta. Da piccole azioni come il modo in cui facciamo acquisti o ci spostiamo per recarci al lavoro o per le vacanze, a decisioni più grandi come la scelta delle aziende a cui ci rivolgiamo per beni e servizi. Le esigenze sono cambiate negli ultimi anni e la consapevolezza che tutti dobbiamo fare la nostra parte per tutelare l’ambiente e assicurare un futuro il più lungo e sano possibile alle future generazioni è sempre più parte integrante delle mission e dei valori delle grandi aziende.

AGN ENERGIA, l’azienda leader nella fornitura di GPL da oltre 60 anni, che opera in tutti i settori energetici, dai gas tecnici non inquinanti al gas naturale, dall’energia elettrica 100% green alla produzione di energia da fonti rinnovabili come il solare fotovoltaico, ha alla base della propria mission l’obiettivo di migliorare la qualità della vita grazie alla ricerca e alla passione di una squadra che si ispira a valori condivisi. Da tempo, infatti, l’azienda si sta impegnando anche sul fronte della sostenibilità, proponendo inoltre soluzioni di risparmio ed efficienza energetica e per la mobilità elettrica.

Guardare al futuro per AGN ENERGIA significa trovare nuove soluzioni per innovare in modo intelligente e responsabile. L’obiettivo di AGN ENERGIA è ambizioso: diventare la prima scelta nel mercato energetico attraverso soluzioni innovative, sostenibili e sicure. L’efficienza e l’innovazione per AGN ENERGIA devono essere poste al servizio della sostenibilità, nell’inclusione e nella valorizzazione delle persone, ma anche nell’integrità e nella trasparenza che ispirano rapporti di fiducia con i clienti e i partner.

AGN ENERGIA lancia l’AGN Green Game

AGN ENERGIA si sta impegnando da tempo anche per coinvolgere i clienti in iniziative e progetti che servono a sensibilizzare sul tema della sostenibilità, da vantaggi e bonus per chi sottoscrive una delle nuove offerte a importanti azioni per l’ambiente come l’acquisto di famiglie di api con PlanBee o di nuovi alberi con Treedom. L’ultima interessante iniziativa è l’AGN Green Game, un concorso che permette ai partecipanti di vincere buoni Amazon per i loro acquisti e partecipare all’estrazione finale del primo premio: una bicicletta elettrica perfetta per muoversi in città e fuori in modo sostenibile.

Partecipare al contest è facile e veloce. Dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 sarà sufficiente registrarti con i tuoi dati e rispondere a una speciale “domanda green”: a quel punto basta grattare la cartolina per scoprire subito se hai vinto. AGN ENERGIA mette in palio 30 Gift Card Amazon del valore di 15,00 euro ciascuna e 15 Gift Card Amazon del valore di 30,00 euro ciascuna.

E non è tutto: anche se non hai vinto potrai partecipare all’estrazione del superpremio: una bicicletta elettrica VIBE H30 del valore di 2.100 euro, perfetta per scorrazzare in città nel pieno rispetto dell’ambiente.