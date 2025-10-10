Con questi paraschizzi Ikea pulire la cucina diventa veloce e semplice, potrai dire addio a sporco e grasso incrostato.

Nel panorama dell’arredamento cucina, Ikea continua a proporre soluzioni pratiche e moderne per chi desidera rinnovare l’ambiente senza stravolgere l’intero spazio.

Tra le novità più apprezzate del momento figurano i paraschizzi per la cucina, elementi funzionali e decorativi che facilitano le pulizie e conferiscono un aspetto fresco e contemporaneo alla zona cottura. Con una gamma ampliata e diversificata, Ikea offre opzioni adatte a qualsiasi tipo di cucina, combinando estetica, praticità e prezzi competitivi.

Paraschizzi Ikea: funzionalità e design per ogni esigenza

Rinnovare la cucina non significa necessariamente sostituire mobili e grandi elettrodomestici. Spesso basta intervenire sulla zona più soggetta a sporco e usura, ossia la parete dietro il piano cottura. I paraschizzi Ikea sono un’idea intelligente per proteggere le superfici da grasso e incrostazioni, rendendo le pulizie quotidiane più rapide e semplici. Il catalogo Ikea propone diverse tipologie di paraschizzi, sia in pronta consegna sia realizzabili su misura, per adattarsi a cucine di qualsiasi forma e dimensione. Tra i modelli più interessanti da segnalare ci sono LEKSTORP, LYSEKIL e SIBBARP, ciascuno con caratteristiche uniche e stili differenti.

Tra le proposte più economiche spicca LEKSTORP, un paraschizzi in alluminio di colore bianco con sfumature grigie chiare, che misura 60 cm per 66 cm e viene venduto a circa 39 euro per 0,6 metri quadrati. Questo rivestimento si distingue per la facilità di pulizia, grazie all’assenza di giunture tra i pannelli, e per la sua elevata resistenza nel tempo. L’installazione è semplice e si effettua tramite un adesivo specifico pensato per garantire una tenuta sicura. Chi preferisce un montaggio professionale può affidarsi agli esperti tecnici incaricati da Ikea, che assicurano un’applicazione impeccabile anche nelle cucine più complesse.

Una delle novità più apprezzate è il paraschizzi LYSEKIL, proposto in versione double-face con un lato nero opaco e l’altro effetto compensato legno chiaro. Le dimensioni sono di 119,6 cm per 55 cm, con un prezzo intorno ai 39 euro per 0,65 metri quadrati. Oltre a questa variante, LYSEKIL è disponibile anche in finiture come alluminio, marmo, cemento e rame spazzolato, offrendo ampie possibilità di personalizzazione. Questo modello può essere fissato con un binario in alluminio della stessa linea o tramite colla adesiva specifica, a seconda delle preferenze e delle esigenze di installazione. La doppia faccia permette inoltre di modificare facilmente l’aspetto della cucina semplicemente ruotando il pannello.

Per chi cerca un elemento di design che si distingua, il paraschizzi SIBBARP rappresenta una scelta all’avanguardia. Realizzato su misura, questo pannello in laminato effetto terrazzo grigio è molto richiesto nel 2025, soprattutto per chi desidera un look originale e contemporaneo. Il modello SIBBARP è disponibile in diverse finiture, tra cui bianco, pietra, legno, terracotta e acciaio inox, con un prezzo di circa 99 euro al metro quadrato. La varietà cromatica e materica permette di creare ambienti cucina personalizzati e coordinati con i piani di lavoro offerti sempre da Ikea, assicurando un risultato armonioso e funzionale.

Tutti i paraschizzi Ikea si integrano perfettamente con le soluzioni per i piani di lavoro del marchio, consentendo di progettare cucine su misura che rispecchino gusti personali e necessità pratiche. La combinazione di materiali facili da pulire, design contemporaneo e prezzi accessibili rende questi prodotti una risposta ideale per chi desidera rinnovare la propria cucina con un investimento contenuto e un risultato di qualità.