L’acquisto di un’auto rappresenta un passo importante per molte persone, se hai questi requisiti puoi richiedere importanti agevolazioni.

La legge 104 del 1992 offre opportunità significative di risparmio per chi soddisfa determinati requisiti. Purtroppo, non tutti sono a conoscenza di queste opportunità e, di conseguenza, molti perdono l’occasione di approfittarne. Scoprire come ottenere questi vantaggi può fare una grande differenza nel bilancio familiare e nella qualità della vita.

Oltre alle agevolazioni fiscali per l’acquisto, i disabili riconosciuti ai sensi della legge 104 possono anche beneficiare dell’esenzione dal pagamento del bollo auto. Questa esenzione è permanente e rappresenta un ulteriore risparmio significativo nel lungo periodo.

Chi ha diritto a queste agevolazioni?

Le agevolazioni fiscali non sono riservate solo a chi ha una disabilità grave, ma si estendono a diverse categorie di persone con handicap. Le principali categorie che possono beneficiare di tali vantaggi includono:

Non vedenti e sordi: Protetti da normative specifiche che riconoscono il loro stato di disabilità. Disabili con handicap psichico o mentale: Titolari dell’indennità di accompagnamento, possono richiedere i bonus per l’acquisto di un veicolo. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione: Include individui affetti da pluriamputazioni o altre condizioni che limitano significativamente la mobilità. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: Anche senza limitazioni gravi nella capacità di deambulazione, possono beneficiare delle agevolazioni se il veicolo è adattato alle loro esigenze.

Per ottenere il riconoscimento della disabilità grave ai fini delle agevolazioni, è necessario presentare un verbale di accertamento dell’handicap rilasciato dalla Commissione competente presso l’ASL.

La detrazione IRPEF del 19% si applica sull’importo speso per l’acquisto dell’auto e può essere richiesta durante la dichiarazione dei redditi. È fondamentale conservare tutte le ricevute delle spese, poiché il limite di spesa da considerare è di 18.075,99 euro. È possibile richiedere la detrazione in un’unica soluzione o suddividerla in quattro rate annuali. Inoltre, le spese per la riparazione dell’auto, escluse quelle di ordinaria manutenzione, possono anch’esse essere oggetto di detrazione, sempre nel limite stabilito.

Un’altra agevolazione significativa è la possibilità di acquistare un’auto con un’aliquota IVA ridotta al 4%. Questo beneficio si applica non solo alle automobili nuove, ma anche a quelle usate, a condizione che soddisfino i requisiti di cilindrata: fino a 2.000 centimetri cubici per i motori a benzina, fino a 2.800 centimetri cubici per i motori diesel e 150 kW per i veicoli elettrici. Anche gli adattamenti del veicolo per soddisfare le esigenze del disabile possono essere soggetti a IVA ridotta, aumentando ulteriormente il risparmio complessivo.

Esenzioni dal bollo auto

Essere informati riguardo alle agevolazioni fiscali disponibili è fondamentale per chi ha una disabilità. Molti disabili e le loro famiglie non sono a conoscenza di questi vantaggi e, di conseguenza, perdono l’occasione di ridurre significativamente il costo dell’acquisto di un’auto. Sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge 104 può garantire una maggiore autonomia e mobilità a chi ne ha bisogno.