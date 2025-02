Affari Tuoi, tre curiosità su Stefano de Martino: ecco cosa fa prima di ogni puntata e cosa non gli va mai chiesto prima del debutto.

Dopo l’addio di Amadeus alla Rai, Stefano de Martino è stato promosso alla conduzione di Affari Tuoi. Il giovane conduttore ha dimostrato di avere talento e capacità e la dirigenza della rete di stato non poteva non puntare su di lui. Simpatico, bello, bravo, l’ex allievo di Amici ha conquistato davvero tutti: sin da subito ha saputo interagire con i pacchisti e con il Dottore e a modo suo ha personalizzato il quiz game. Il format oggi gode di ottima salute e ogni sera ottiene ascolti impressionanti.

In una recente intervista l’ex ballerino ha dichiarato che inizialmente non era sicuro di essere all’altezza del programma. Non aveva ancora condotto uno daytime, ma non poteva dire di no. Quando ha debuttato lo ha fatto nel modo più spontaneo possibile e oggi è contento che il pubblico lo abbia capito. Ogni sera i telespettatori lo premiano e questo lo rende uno dei personaggi rivelazione del momento. L’unico limite è quello di non poter vivere il figlio Santiago in modo quotidiano, per questo si definisce un papà pendolare:

“Sono un papà pendolare, parto il giovedì per Milano e torno a Roma la domenica.” Stefano dedica gran parte del suo tempo libero al figlio, ed è molto fiero di lui. E’ un bambino attento e sensibile e intelligente: “Tutti dicono che mi somiglia moltissimo, ma non osano ammetterlo se c’è la madre. Parla tre lingue: italiano, spagnolo e inglese. “Per ora il conduttore è single anche se spesso è finito al centro del gossip: il suo nome è stato associato a diverse showgirl.

Stefano De Martino: “Ecco cosa non chiedermi mai…”

Oggi l’ex allievo di Amici è concentrato soprattutto sul suo lavoro. Condurre Affari Tuoi è impegnativo e gli rimane poco tempo a disposizione, inoltre è anche alla guida di Stasera tutto è possibile in onda il martedì sera su Rai Due. Format divertente, leggero che piace ai telespettatori.

Recentemente Stefano De Martino ha rivelato alcune curiosità su Affari Tuoi: il giovane conduttore ha reso noto quali sono le cose che non gli vanno mai chieste prima dell’inizio della puntata. Primo non ricorda mai dove ha parcheggiato, poi perde sistematicamente le chiavi del camerino per questo ora le affida a qualcuno e infine non sa mai che ore sono.

@raiplay Per la rubrica “Affari nostri di Affarituoi” 📇 Quali sono le 3 cose da non chiedere mai (ma proprio mai a @Stefano De Martino 🙌 Ci vediamo ogni giorno alle 20.40 su #Rai1 e #RaiPlay 📺📲 ♬ suono originale – RaiPlay

Quando conduce Affari Tuoi non porta l’orologio e di conseguenza non sa mai l’ora, sa solo che la puntata inizia alle 20.40. Per la rubrica Affari Miei, De Martino ha anche rivelato di essere una persona con poca memoria, anche se poi quando lavora si impegna molto affinché tutto vada bene.