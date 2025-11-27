1200 euro subito, il nuovo bonus diventa realtà: soldi puliti direttamente sul tuo conto
La Legge di Bilancio 2026 ha riportato al centro dell’attenzione politica la questione cruciale del sostegno ai caregiver familiari, con l’introduzione di un nuovo bonus economico che punta a riconoscere e valorizzare il lavoro di cura non professionale rivolto a persone con disabilità grave.
Questo intervento mira a superare la frammentarietà degli aiuti finora erogati, offrendo un quadro normativo più organico e stabile.
Il tema è stato rilanciato nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica, che ha siglato l’intenzione di creare un sostegno strutturale a favore di chi si prende cura di familiari non autosufficienti.
L’articolo 53 della Legge di Bilancio 2026 stanzia risorse significative: 1,15 milioni di euro per il 2026, destinati a salire a 207 milioni di euro annui dal 2027.
Questi fondi rappresentano la base finanziaria per future misure dedicate ai caregiver familiari, dando finalmente concretezza a una richiesta storica delle associazioni di settore.
L’attenzione è rivolta principalmente a chi assiste quotidianamente persone con disabilità grave o non autosufficienti, riconosciute ai sensi della Legge 104/1992 e titolari di indennità di accompagnamento.
Un passo fondamentale in questa direzione è rappresentato dal DdL Locatelli, promosso dalla Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, che introduce per la prima volta in Italia la figura del prestatore di cura.
Si tratta della persona che assiste, in modo continuativo e non professionale, il coniuge, il partner o convivente di fatto, i parenti entro il secondo grado, oppure soggetti con disabilità grave o non autosufficienti.
Il sistema di tutela si basa su due parametri: il numero di ore settimanali dedicate all’assistenza e la presenza o meno di convivenza con la persona assistita, articolandosi in quattro fasce di carico assistenziale:
- Fascia 1: oltre 91 ore settimanali, convivente – diritto a un bonus economico e ulteriori tutele;
- Fascia 2: tra 30 e 91 ore, convivente – tutele non economiche;
- Fascia 3: tra 30 e 91 ore, non convivente – tutele non economiche;
- Fascia 4: meno di 30 ore, convivente o non – tutele non economiche.
L’aspetto più rilevante riguarda il bonus economico destinato ai caregiver conviventi che assistono più di 91 ore alla settimana: 1.200 euro ogni tre mesi, per un massimo di 4.800 euro l’anno. L’accesso a questo beneficio sarà subordinato a un reddito da lavoro annuo del caregiver non superiore a 3.000 euro lordi e a un ISEE fino a 15.000 euro.