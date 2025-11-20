100 euro in più ai pensionati: il nuovo bonus che ti cambia la vita; richiedilo subito e non perdere questa grande occasione.

Nel cuore della campagna elettorale per le elezioni regionali in Campania, previste per il 23 e 24 novembre, si accende il dibattito sulla proposta di un nuovo sostegno economico rivolto ai pensionati con redditi bassi. I protagonisti principali della competizione sono Roberto Fico, sostenuto dalla coalizione di Centrosinistra, ed Edmondo Cirielli, candidato del Centrodestra, il quale ha lanciato un’iniziativa che potrebbe incidere significativamente sulla vita di migliaia di anziani campani: un bonus pensioni di 100 euro mensili.

Edmondo Cirielli ha presentato un piano che mira a garantire un’integrazione di almeno 100 euro al mese per chi percepisce una pensione al di sotto del minimo legale. Questa proposta si ispira al modello già adottato nella Provincia autonoma di Bolzano, dove le pensioni minime sono state portate a 1.000 euro mensili, offrendo un concreto sollievo agli anziani con redditi più esigui.

Nel dettaglio, per il 2026 la pensione minima in Italia dovrebbe salire, grazie alla rivalutazione, attorno ai 612 euro, con un ulteriore incremento previsto dal governo pari all’1,5%, che porterebbe l’importo massimo a circa 620 euro. Tuttavia, per coloro che percepiscono una pensione inferiore a questa soglia e che soddisfano specifici requisiti economici – ancora da definire – potrebbe scattare il bonus regionale di 100 euro.

La proposta prevede che l’erogazione venga gestita in accordo tra la Regione Campania e l’INPS, così da aggiungere il bonus direttamente nella busta paga mensile. Fondamentale, secondo Cirielli, è la copertura finanziaria già prevista tramite l’utilizzo dei fondi sociali europei, elemento che mira a garantire la sostenibilità economica dell’intervento.

Dal fronte opposto, Roberto Fico ha definito la proposta di Cirielli “una promessa inutile”, non per mancanza di volontà nel sostenere i pensionati, ma per una valutazione di insostenibilità della misura. Fico ha ricordato come in passato il Centrodestra avesse annunciato iniziative simili, senza però concretizzare aumenti significativi.

Tuttavia il Governo guidato da Giorgia Meloni ha previsto un aumento delle pensioni minime più consistente, con una rivalutazione del 1,5% che per il 2026 si traduce in un aumento fino a 9 euro mensili. Inoltre, è stata introdotta la maggiorazione sociale di 20 euro per gli over 70 che rispettano specifici requisiti contributivi ed economici. Sebbene questi incrementi siano lontani dai 100 euro proposti in Campania, rappresentano un miglioramento significativo.