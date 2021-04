Voicegreen, il notiziario che non c’era

Al via una serie di news sul mondo ecosostenibile che ha lo scopo di aggiornare ma anche insegnare a vivere in modo più sostenibile, una collaborazione tra Corepla e Podcastory

Un notiziario completamente green, che ogni settimana offre news, consigli e suggerimenti per entrare in contatto con un mondo sempre più eco sostenibile? Da oggi è realtà, grazie a Voicegreen, un innovativo infopodcast nato da una collaborazione fruttuosa tra Podcastory e Corepla, ovvero il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica in Italia.

Queste tre R, sulle quali si fonda il pensiero del Consorzio, diventano ora quattro, grazie alla R di “ripensa”, poiché i podcast di Voicegreen permettono di riflettere sul nostro comportamento, e capire se siamo davvero green o se potremmo esserlo ancora di più.

In questo periodo, fatto di lockdown e di ritorno ai valori più profondi, si registra infatti una maggiore consapevolezza sulla nostra responsabilità relativamente allo sfruttamento del pianeta e delle sue risorse, come ha confermato anche Giorgio Quagliolo, presidente di Corepla, il quale ha dichiarato che l’obiettivo suo e dei suoi collaboratori è proporre iniziative volte a coinvolgere una platea sempre più grande. E farlo attraverso un notiziario green pubblicato settimanalmente su Podcastory è sicuramente un’idea attuale e del tutto nuova.

Gli utenti, infatti, vengono costantemente aggiornati non solo su notizie green provenienti da tutto il mondo, ma anche sulle possibilità illimitate del riciclo e della biosostenibilità, grazie a suggerimenti su come differenziare senza sbagliare o riutilizzare senza ricomprare. Gli argomenti trattati saranno molteplici e sorprendenti, poiché strizzeranno l’occhio anche al design e alla moda, ovviamente ecosolidali.

Inoltre, una volta al mese, è prevista una puntata speciale con l’intervento di ospiti autorevoli, quindi in grado di insegnare agli utenti come avvicinarsi ad una vita ancora più green, ma in semplici passi. Se, infatti, per molti il riciclo appare come un’arte difficile da capire, in realtà si scoprirà che non è affatto così, e che bastano davvero poche mosse per rispettare il pianeta e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Per questo, Corepla e Podcastory vanno così orgogliosi di questa iniziativa e siamo sicuri che si tratterà di un vero successo.