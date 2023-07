Tulipani: significato, colori e occasioni per regalarli

I tulipani sono da sempre dei fiori molto apprezzati, simbolo della primavera e della natura che torna a risplendere. Per via di un'antica leggenda persiana, sono anche legati a significati importanti: quello dell'amore puro, ad esempio, ma anche dell'amicizia più sincera. Disponibili nei più svariati colori, ai quali è associato sempre un significato diverso, i tulipani si prestano anche come perfetto regalo nelle più disparare occasioni.

Fonte immagine: Pixabay

I tulipani sono da sempre uno dei fiori primaverili più amati e apprezzati: disponibili in numerosi colori, nascondono forti significati e possono essere regalati nelle più svariate occasioni. Da sempre simbolo della natura che torna a risplendere dopo il periodo invernale, i tulipani sono facili da coltivare e abbelliscono delicatamente aiuole, balconi e giardini fioriti. Ma quali sono le curiosità principali su questi splendidi fiori?

Per quanto i tulipani si adattino facilmente a diverse condizioni climatiche, prima di coltivarli è sempre utile vagliare il clima tipico della propria zona. Per questo motivo, utile può essere chiedere un parere al proprio fornitore di prodotti di botanici di fiducia.

Come già accennato, i tulipani sono disponibili in numerosi colori, ognuno associato a un significato diverso. Ancora, sono molteplici le occasioni che si prestano per un dono, così da rafforzare il proprio rapporto con una persona che sta a cuore. Di seguito, tutte le informazioni utili.

Significato dei tulipani

Il tulipano è generalmente considerato il simbolo dell’amore puro e delicato, spesso anche platonico, così come anche il significato dell’amicizia. Questa considerazione nasce da un’antica leggenda persiana, con protagonisti due giovani innamorati: Shirin e Ferhad.

Da sempre molto affiatati, improvvisamente il giovane Shirin si dovette allontanare dall’amata, con la promessa di assentarsi solo per un breve periodo. Eppure, nonostante le sue parole, i giorni passavano ma il ragazzo non faceva ritorno a casa. Così la bella Ferhad decise di avventurarsi nel deserto, alla ricerca dell’amato: stremata dalla fatica, cadde su alcune pietre appuntite, trovando così la morte. Il giovane, trovando la compagna senza vita, iniziò a piangere ininterrottamente: le sue lacrime si mescolarono al sangue dell’amata, dando così vita al tulipano.

Proprio per via di questa leggenda, il tulipano è considerato il fiore perfetto per l’amore fra giovani o, ancora, per dichiarare il proprio interesse alla propria persona. Molto, però, dipende anche dai colori scelti.

Colori e simboli dei tulipani

I significati associati ai tulipani, così come già spiegato, possono cambiare anche a seconda dei colori prescelti. Questa specie produce infatti fiori dalle più svariate gradazioni, dal bianco al rosso intenso, spesso anche con bellissime sfumature. In merito ai significati:

Tulipano rosso : è il simbolo dell’amore puro e viene quindi utilizzato sia per rinnovare il proprio amore verso la persona amata che per comunicare il proprio affetto;

: è il simbolo dell’amore puro e viene quindi utilizzato sia per rinnovare il proprio amore verso la persona amata che per comunicare il proprio affetto; Tulipano rosa : questo colore è invece collegato all’amicizia e alla gratitudine, viene quindi donato alle persone con cui si hanno relazioni significative di altro tipo rispetto al romanticismo;

: questo colore è invece collegato all’amicizia e alla gratitudine, viene quindi donato alle persone con cui si hanno relazioni significative di altro tipo rispetto al romanticismo; Tulipano bianco : sono il simbolo della purezza. Vengono quindi donati alle giovani ragazze, sono utilizzati in occasione dei matrimoni e sono anche il fiore perfetto per i figli che vogliono regalare un omaggio floreale alle madri;

: sono il simbolo della purezza. Vengono quindi donati alle giovani ragazze, sono utilizzati in occasione dei matrimoni e sono anche il fiore perfetto per i figli che vogliono regalare un omaggio floreale alle madri; Tulipani gialli : il loro significato è connesso alla felicità e alla voglia di divertirsi insieme. Per questa ragione, possono essere regalati agli amici oppure scelti per decorare feste e altre situazioni conviviali;

: il loro significato è connesso alla felicità e alla voglia di divertirsi insieme. Per questa ragione, possono essere regalati agli amici oppure scelti per decorare feste e altre situazioni conviviali; Tulipani lilla e viola: sono il simbolo dell’ammirazione e vengono quindi scelti per sottolineare interesse e fascino. Possono essere un’alternativa per chi non ha ancora dichiarato il proprio amore, in sostituzione degli esemplari rossi.

In quali occasioni regalare i tulipani

I tulipani sono dei fiori molto versatili e, di conseguenza, possono essere regalati nelle più svariate occasioni. Sono un fiore ideale per San Valentino, ad esempio, poiché perfetti per comunicare amore sia per le coppie consolidate che per quelle nate da poco.

Allo stesso tempo, si può regalare un mazzo di tulipani per compleanni, anniversari di nozze, feste di laurea, matrimoni e tutte le altre occasioni di vita che si condividono con le persone care. In particolare, come già evidenziato nel precedente paragrafo, i tulipani gialli si rivelano molto utili per la decorazione degli ambienti, in presenza di feste, cene con gli amici e altri appuntamenti da dedicare alla socialità.

