Le truffe sono sempre dietro l’angolo e i malintenzionati le studiano il giorno e la notte, specialmente quando si tratta di colpire le persone più fragili e indifese come gli anziani.

Una delle ultime che è stata prontamente scoperta dalle Forze dell’ordine aveva come scopo proprio quella di sottrare denaro ad ignare persone, senza che queste se ne accorgano. Vediamo insieme in che modo.

Cerchiamo di capire insieme cosa è successo e, dall’altro lato, come è possibile difendersi al meglio per evitare di incappare in truffe del genere.

Proteggere la propria carta di credito

Quando ci vengono sottratti soldi che ci spettano di diritto da persone malintenzionate o che campano proprio truffando la gente, la rabbia sale anche perché vorremmo capire come, al giorno d’oggi, sia ancora possibile tutto questo. Sappiamo bene, anche, che le truffe sono sempre dietro l’angolo e chi le crea per poi metterle in atto, è più avanti anche dal punto di vista tecnologico.

La carta di credito è un qualcosa che, piano piano, stiamo imparando ad usare tutti e stiamo imparando anche ad avere maggiore dimestichezza con quelli che sono i pagamenti elettronici. Ma, anche in questo caso, dobbiamo sempre stare in allerta perché la truffa è dietro l’angolo. C’è un trucchetto, però, che ti protegge più di ogni altra cosa.

E ti basta solo un pacchetto di patatine: possibile? A quanto pare sì, vediamo insieme di cosa si tratta. Guardare attentamente ai POS, specie quelli che si trovano in bar o ristoranti che sono in grado, per i malintenzionati, di portare avanti delle vere e proprie “truffe silenziose”. Alcuni malintenzionati utilizzano il POS avvicinandosi alle vittime, tentando di sottrarre dalle loro carte denaro, senza che questi ultimi se ne accorgano.

Basta la carta alluminio

Questo avviene tramite la tecnologia NFC e basta essere vicini, ma non di molto perché il pagamento e la sottrazione di denaro possa essere fatta senza l’introduzione del Pin da parte del proprietario stesso della carta.

Come proteggere, allora, il nostro bancomat? Semplice: avvolgendolo con della carta stagnola o della carta alluminio, e poi le inseriamo all’interno del portafoglio.

E se siamo in viaggio, proprio la carta delle patatine (del loro pacchetto) che è rivestito di alluminio, fa al caso nostro. Con questo piccolo trucco possiamo impedire la trasmissione del segnale e, quindi, il malintenzionato, pur avvicinandosi a noi con il suo intento, non potrà mai effettuare pagamenti o sottrazioni di denaro perché “schermato” proprio dalla carta alluminio.

E tu…lo sapevi?