Tinta per capelli addio: perché è meglio scegliere il bianco?

Fonte immagine: Pixabay

Quando inizia a spuntare il capello bianco, spaventa: ecco perché, però, andrebbe comunque preferito alla tinta per capelli.

Il capello bianco spaventa: è un fatto. In questo periodo complicato, però sta quasi diventando un trend: da Salma Hayek alla principessa Carolina di Monaco, #greyhardontcare è l’ultima frontiera per promuovere l’accettazione di sé. Compiere la scelta di fare crescere i capelli grigi e seguire la loro naturale evoluzione, senza bisogno di ricorrere alla tinta.

La bellezza naturale è la nuova frontiera del beauty che riscopre la sua essenza lontano dall’artificio degli ingredienti spesso chimici.

Capello bianco: perché è meglio della tinta?

Non c’è più da aver paura: l’idea è che miscelando le schiariture si possono bilanciare o accentuare i capelli grigi, senza troppi drammi. Il biondo aiuta, si possono camuffare i grigi in un capolavoro tonale che fa riflettere la luce sulle altre ciocche con un effetto effortless. Un importante punto a favore è la considerazione che accettare che il tempo faccia il suo corso fa bene a noi stessi ma anche all’ambiente.

Le tinture in generale sono da sconsigliare, ma non tutte: la tintura permanente è dannosa per il fusto del capello, diversi studi lo hanno dimostrato; esistono anche tinte naturali che, invece, non producono alcun danno come l’henné. Se avete intenzione di acquistare una tinta già pronta, preoccupatevi di controllare l’INCI.

Le più pericolose sono quelle che contengono l’ammoniaca. Le colorazioni migliori sono quelle naturali al 100%, a base di erbe tintorie come il katam, che tinge di castano e la cassia, che dà un riflesso dorato. Un’altra soluzione interessante potrebbe essere quella di produrre una tinta direttamente in casa con ingredienti 100% naturali.

Per chi ha i capelli chiari o biondi, la camomilla è da sempre conosciuta come il rimedio naturale migliore per schiarire o ravvivare i riflessi. Ricordiamoci però che è il naturale, sempre, il consiglio migliore che possiate dare a voi stessi.