Chi c’è nel nuovo reality show condotto da Ilary Blasi? Il cast di “The Couple” è incredibile: ecco tutti i nomi.

Sono pubblici i primi nomi di partecipanti al nuovo format Mediaset che potrebbe prendere il posto del Grande Fratello. Con un’idea simile ma una sostanziale differenza nell’organizzazione e nello scopo, “The Couple” è un programma che si prospetta interessante, anche per la conduzione di Ilary Blasi, pronta a ripartire dopo tutte le vicende che l’hanno coinvolta. Ma in che cosa consiste il nuovo reality show e chi c’è nel cast?

Ci sono alcuni nomi già pubblicati su tutti i siti web e i social che svelano i vipponi che faranno parte del cast di “The Couple”. Ecco chi sono e come funzionerà il programma: tutte le informazioni prima del lancio.

Come sarà “The Couple”, il nuovo programma condotto da Ilary Blasi? Il cast e l’inizio

L’idea di vedere persone rinchiuse in luoghi isolati e costrette a stare insieme, parlarsi, litigare, senza poter uscire è un piacere perverso che piace a tutti i telespettatori. Ecco perché funzionano sempre molto bene i reality show come Il Grande Fratello. Sulla stessa falsa riga sarà anche “The Couple”, uno show condotto da Ilary Blasi che sta per arrivare su Mediaset, quando il GF avrà mandato in onda la sua ultima puntata.

Il reality è in partenza il prossimo 7 aprile e sono già tre i nomi di vipponi che saranno presenti nel cast, insieme a persone sconosciute comuni. Alex Belli, Soleil Sorge e Samantha De Grenet sono tra i partecipanti. Il format è semplice: coppie o terzetti in crisi o che hanno qualcosa tra di loro da risolvere vengono isolati senza possibilità di comunicare con il mondo esterno o con altri. Ogni settimana si dovranno affrontare sfide proposte dalla produzione e permane il sistema del voto da casa e delle nominato, proprio come altri reality show che tutti noi conosciamo. Alla fine, l’ultimo concorrente che rimane riceverà un premio in denaro. Le nomination e le eliminazioni, infatti, riguarderanno sempre il concorrente singolo e non la coppia o il terzetto.

Il nuovo format Mediaset si preannuncia avvincente, al limite tra il GF e l’Isola dei Famosi, con l’introduzione di potenziali nuovi personaggi interessanti che potrebbero farsi strada nel mondo della tv, accanto a VIP conosciuti e amati dal pubblico. Fino al 7 aprile l’attesa è naturalmente ancora lunga, ma potrebbero esserci altri aggiornamenti sui partecipanti nelle prossime settimane.