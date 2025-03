Scopri qualcosa di più su di te con questo divertente test della personalità: hai già scelto la farfalla che ti rappresenta di più?

I test della personalità non sono strumenti scientifici o che possono darti risposte professionali se pensi di soffrire di un disturbo o se c’è qualche problema che necessita di un aiuto concreto, ma sono divertenti modi per scoprire qualcosa di più sul tuo carattere. A volte ci sono lati nascosti di noi che non sappiamo nemmeno di avere e che possono emergere anche da una semplice scelta, come in questo caso, di una farfalla colorata. Guardale attentamente e scegli quella che ti rappresenta di più.

Non pensarci troppo, guardale e a colpo d’occhio, seleziona quella che ti attira di più. Il tuo inconscio lavorerà al posto tuo! Quando hai scelto la farfalla che ti piace di più, guarda la risposta corrispondente e scopri un lato della tua personalità e del tuo carattere a cui non avevi mai pensato.

Scegli la farfalla e scopri chi sei davvero: il test della personalità nascosta

Guarda bene queste farfalle colorate e scegli quella che ti rappresenta di più. Sotto la foto, poi, scoprirai le risposte corrispondenti.

FARFALLA A.

Se hai scelto la farfalla A, sei una persona creativa e che pensa fuori dagli schemi. Non ti piacciono le soluzioni semplici e le strade battute, preferisci l’avventura e l’ignoto, all’abituale. I tuoi amici ti vedono come una persona estrosa e piena di interessi particolari.



FARFALLA B.

Se hai scelto la farfalla B, sei una persona con la testa fra le nuvole, grande sognatrice e che conserva un po’ quel lato bambino che tutti abbiamo. Riesci a far sorridere gli altri in ogni occasione e a trovare il buono in tutto e in tutti.

FARFALLA C.

Se hai scelto la farfalla C, sei una persona razionale e organizzata. I tuoi amici e familiari si affidano a te quando c’è da prendere qualche decisione importante, perché riesci a mantenere sempre il sangue freddo e la mente lucida in ogni occasione. Il lato razionale di te è spesso preponderante su quello emotivo, ma questo non fa di te comunque una persona fredda.

FARFALLA D.

Se hai scelto la farfalla D, sei una persona naturalmente pessimista. Il bicchiere è mezzo vuoto a prescindere e questo può portarti, a volte, ad attirare negatività su di te. Sei una persona profonda e su cui gli altri possono fare affidamento, ma non perdere il focus!