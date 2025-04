C’é un bonus rappresenta un’importante opportunità per chi desidera migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.

Con il 2025 che si avvicina, il governo italiano ha confermato questa agevolazione, permettendo a privati e aziende di usufruirne fino al 31 dicembre dell’anno in corso. In questo articolo, esploreremo le novità, i requisiti richiesti e i beneficiari di questo bonus.

Questa misura fiscale è rivolta a una vasta gamma di soggetti, che includono sia privati cittadini che aziende. L’agevolazione si traduce in una detrazione fiscale IRPEF per i privati e IRES per le imprese. È fondamentale notare che il bonus tende da sole può essere richiesto nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica, assimilabili all’Ecobonus. La Legge di Bilancio 2025, all’articolo 1, commi 54-56, specifica le detrazioni ammesse:

Per la prima abitazione: 50% delle spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare, con un massimo detraibile di 30.000 euro.

50% delle spese fino a 60.000 euro per unità immobiliare, con un massimo detraibile di 30.000 euro. Per le seconde case: 36% delle spese fino a 60.000 euro, con lo stesso massimo detraibile di 30.000 euro.

È importante sottolineare che, dal 2026, le aliquote inizieranno a diminuire, passando al 36% per la prima casa e al 30% per le seconde case. A partire dal 2028, si applicherà un’aliquota unica del 30% per tutti gli immobili.

Tipologie di tende incluse nel bonus

Il bonus si applica a diverse tipologie di tende da sole, fondamentali per garantire un adeguato comfort termico all’interno degli edifici. Tra i dispositivi rientranti nel bonus troviamo:

Tende da sole a telo avvolgibile

Tende a rullo

Tende a lamelle orientabili (veneziane)

Tende frangisole, incluse quelle a copertura di pergole agganciate all’abitazione

Questi dispositivi non solo contribuiscono a schermare la luce solare, ma giocano anche un ruolo chiave nel miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, riducendo la necessità di climatizzazione.

Per accedere al bonus tende da sole, è necessario soddisfare alcuni requisiti specifici. Innanzitutto, gli edifici devono essere già esistenti e regolarmente accatastati alla data di inizio dei lavori. È fondamentale che gli immobili siano in regola con il pagamento di eventuali tributi. Le tende da sole devono essere installate in modo da massimizzare l’efficacia della schermatura solare, orientandosi verso sud, est, ovest, sud-est o sud-ovest. Non sono ammessi incentivi per tende orientate a nord o in altre direzioni che non favoriscono l’ombreggiamento.

La procedura per richiedere il bonus tende da sole è relativamente semplice, ma richiede attenzione ai dettagli. Una volta completati i lavori, il beneficiario ha 90 giorni di tempo per inviare all’ENEA una scheda descrittiva dell’intervento. Questa scheda deve includere informazioni relative ai dati dell’immobile, le caratteristiche tecniche delle tende installate e una dichiarazione riguardante il risparmio energetico ottenuto.

Per ottenere l’agevolazione fiscale, è necessario conservare tutta la documentazione che attesti i lavori svolti. I documenti richiesti comprendono:

La stampa della scheda descrittiva dell’intervento con il codice CPID.

Un’asseverazione di un tecnico abilitato che certifichi la conformità dei lavori.

Schede tecniche dei componenti installati, complete di marcatura CE e dichiarazioni di prestazione.

Fatture delle spese sostenute e ricevute dei bonifici, con la raccomandazione di utilizzare metodi di pagamento tracciabili.

La delibera assembleare di approvazione dei lavori, nel caso di interventi in condominio.

Investire in tende da sole non solo rappresenta un vantaggio economico per i proprietari, ma ha anche un impatto significativo sulla sostenibilità ambientale. Le tende da sole contribuiscono a ridurre la necessità di aria condizionata, portando a un abbattimento dei consumi energetici e, di conseguenza, a una diminuzione delle emissioni di CO2. Questo tipo di intervento si inserisce all’interno di una più ampia strategia di riqualificazione energetica degli edifici, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’Unione Europea.

La conferma del bonus tende da sole per il 2025 è un’opportunità da non perdere per tutti coloro che desiderano rendere le proprie abitazioni più efficienti dal punto di vista energetico e confortevoli.