Su chi pensava ad un flop di Stefano De Martino alla conduzione di “Affari Tuoi” nel preserale di Raiuno, ha dovuto ricredersi. Il giovane campano si è spianato la strada davanti a sé.

È una delle punte di diamante della Rai, insieme a Carlo Conti, tanto che si pensa per lui ad un futuro roseo, che preveda anche scontro in prima serata con i programmi della concorrenza Mediaset. Sarà in grado De Martino di reggere al colpo?

Il suo è un successo senza precedenti ma Stefano ha l’esperienza per affrontare un sabato sera in prima serata, magari contro Maria De Filippi?

Stefano De Martino piglia tutto

È il pensiero comune che aleggia per tutti: il successo di Stefano De Martino alla conduzione di “Affari Tuoi” è innegabile. Nessuno pensava che, data la forte eredità lasciata da Amadeus, qualcuno riuscisse a mantenere il ritmo dell’ex conduttore. Eppure, De Martino ci è riuscito, tanto da mantenere (e anche aumentare) gli ascolti relativi al programma.

Il pubblico sta apprezzando il suo stile sobrio e semplice ma che, allo stesso tempo, si immedesima nei sentimenti e nelle sensazioni dei concorrenti. Alcuni gossip, però, anticipati dal sito “Dagospia” vorrebbero vedere Stefano De Martino in uno scontro a suon di programmi in prima serata contro la padrona di casa Mediaset, Maria De Filippi.

Potrà Stefano concorrere contro colei che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo? Bisogna tenere presente, anche, che “Affari Tuoi” non è l’unica creatura targata De Martino. Sempre in prima serata, su Rai2, c’è anche “Stasera tutto è possibile”, programma comico molto apprezzato dal pubblico, come ancora “Bar Stella” che, in seconda serata, sempre su Rai2, faceva il suo picco di ascolti.

La concorrenza con la De Filippi?

Insomma: la pedina De Martino è una carta da giocare per la Rai. E, proprio secondo voci di corridoio, la Rai stessa avrebbe proposto due speciali di “Affari Tuoi” proprio per contrastare l’avanzata di ascolti del “C’è posta per te” della De Filippi. Un doppio appuntamento di sabato sera, precisamente l’8 e il 15 marzo.

Stando sempre ai rumors, pare che lo stesso De Martino abbia rifiutato questa proposta, anche se non vuol dire che gli speciali di “Affari Tuoi” non ci saranno, ma non di certo in competizione con la De Filippi. Il successo, anche, di “Stasera tutto è possibile”, è probabile che verrà premiato, optando per il passaggio del programma da Rai2 a Rai1.