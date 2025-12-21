Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, cresce l’attenzione verso la gestione oculata della spesa, soprattutto per la cena di Natale.

Nel 2024, infatti, si è registrato un aumento medio della spesa pro capite per le festività, con una media di circa 490 euro, un dato in crescita rispetto all’anno precedente, soprattutto per i costi legati ai viaggi e ai trasporti, come evidenziato dall’indagine di Altroconsumo. Questo scenario impone una riflessione su come risparmiare senza rinunciare alla qualità e all’atmosfera magica del Natale.

La cena della Vigilia è tradizionalmente dedicata al pesce, alimento principe di questa serata, ma per evitare sprechi è fondamentale non esagerare con le quantità. Un menu equilibrato, che preveda un antipasto variegato con stuzzichini, un primo piatto e un secondo, può garantire un’esperienza gustosa senza trasformare la serata in un eccesso gastronomico. Per il pranzo di Natale, invece, è consigliabile seguire la tradizione italiana, che propone piatti classici non necessariamente costosi, ma sempre di alta qualità.

Non può mancare il dolce, elemento immancabile e simbolo della festività: il panettone o il pandoro sono protagonisti indiscussi, e vale la pena investire in prodotti artigianali di qualità superiore, che esaltano il sapore e l’esperienza complessiva. Anche la selezione dei vini deve puntare sulla qualità più che sulla quantità, privilegiando bottiglie pregiate e meno numerose.

Risparmiare senza rinunciare all’atmosfera

Durante le festività, la frutta secca e quella essiccata sono spesso protagoniste della tavola, nonostante il loro costo elevato. Tuttavia, è possibile approfittare delle offerte stagionali per fare una scorta da posizionare al centro della tavola, insieme a caffè e amari, immancabili dopo i pasti abbondanti delle feste. Mandorle, noci, fichi secchi e datteri, oltre a qualche dolcetto sfizioso, sono perfetti anche per le merende con amici o per accompagnare un tè o una tisana in momenti di relax. Questi piccoli comfort alimentari contribuiscono a rendere il Natale più caloroso e accogliente.

Un altro aspetto su cui si può risparmiare senza intaccare l’eleganza della tavola è l’acquisto di nuovi servizi di piatti, bicchieri o tovaglie. Usare oggetti di famiglia, magari con un valore affettivo, rende l’atmosfera più intima e autentica. Per le decorazioni, invece, si può optare per creazioni fai-da-te con materiali naturali come pigne, foglie, fiori secchi, candele e frutta, affiancate da palline natalizie e ghirlande commestibili, che uniscono estetica e praticità.

Per gestire al meglio il budget, è consigliabile fare la spesa per gli alimenti non freschi con qualche giorno di anticipo presso il supermercato, approfittando di offerte e promozioni. Per quanto riguarda frutta e verdura, il mercato locale rimane il luogo ideale, preferendo prodotti a chilometro zero, non solo per la freschezza ma anche per sostenere l’economia locale. Questa scelta si estende anche a carne, pane, pasta, formaggi e affettati, per garantire un menù natalizio di qualità e sostenibile.

È fondamentale preparare una lista della spesa dettagliata, pianificando i menu delle feste in modo da evitare acquisti impulsivi e sprechi. Oltre a questo, è importante dotarsi di contenitori adeguati per conservare gli avanzi, che possono essere congelati o donati agli ospiti sotto forma di piccoli omaggi, evitando così lo spreco alimentare.