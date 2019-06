Sostenibilità: complesso residenziale a Milano diventa smart e green

Riqualificazione green e miglioramento dell'impatto ambientale per un complesso residenziale a Milano, ecco le novità sostenibili per il San Carlo Trieste.

Sostenibilità e miglioramento dell’impatto energetico per il complesso residenziale San Carlo Trieste a Milano. Interessate dalle azioni messe in atto da ENGIE Italia, azienda che punta ad affermarsi come leader nella transizione verso una società zero carbon, 32 palazzine per un totale di circa 1.900 famiglie. Riduzione degli sprechi energetici, ma anche benefici in termini economici per gli abitanti.

Le sei caldaie che costituivano il precedente impianto per il riscaldamento e l’acqua sanitaria del San Carlo Trieste sono state sostituite da ENGIE Italia con l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, tra cui: un nuovo impianto di Cogenerazione composto da 2 nuove caldaie a condensazione da 2 MW ciascuna, 2 cogeneratori da 0,4 MW per la produzione di energia elettrica e una Pompa di Calore Geotermica da 1,2 MW che utilizza l’acqua di falda recuperata da due pozzi.

Risparmiati grazie a questi interventi circa 200mila euro all’anno in termini economici, mentre per quanto riguarda le emissioni di CO2 il risparmio è di oltre 1.250 tonnellate annue. Inoltre ENGIE ha installato due punti ricarica per auto elettriche e grazie alla collaborazione di E-Vai ha fornito due veicoli elettrici in car sharing. Ha sottolineato Olivier Jacquier, CEO di ENGIE Italia:

Questo ambizioso progetto su un complesso residenziale di dimensioni così importanti, rappresenta un grande successo sia per la soluzione innovativa adottata sia perché ci consente di portare energia pulita a molte famiglie e ai cittadini, contribuendo alla qualità dell’aria della città di Milano. Il nostro obiettivo è quello di realizzare una completa transizione verso energie a impatto zero. Siamo già da tempo impegnati in questa direzione: gestiamo più di 3000 condomini, di cui oltre 600 a Milano. Nel capoluogo lombardo inoltre, assicuriamo il servizio energetico a 525 edifici del Comune, al Teatro alla Scala e numerosi servizi allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, all’Università degli Studi di Milano e a molti altri clienti pubblici e privati. Siamo convinti che agendo uniti possiamo ridurre significativamente la nostra impronta ecologica ed essere la soluzione e non il problema per il nostro Pianeta.

Sulla trasformazione green del complesso residenziale è intervenuto anche l’assessore ai Lavori pubblici e Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, che ha dichiarato: