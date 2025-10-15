L’INPS ha ufficialmente varato una misura fondamentale per supportare economicamente le famiglie italiane. Tutto quello che c’è da sapere.

Questo contributo, previsto dal bando Supermedia, si conferma come uno degli strumenti più attesi, dedicato agli studenti meritevoli, con l’obiettivo di valorizzare il merito scolastico e alleviare le spese legate alla formazione.

Il Bonus studenti INPS si rivolge a un gruppo specifico di beneficiari: figli, orfani o equiparati di dipendenti e pensionati iscritti a tre principali gestioni previdenziali.

In particolare, possono fare domanda i soggetti appartenenti a:

Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali , che copre la maggior parte dei lavoratori pubblici;

, che copre la maggior parte dei lavoratori pubblici; Gestione Assistenza Magistrale , dedicata agli insegnanti delle scuole statali primarie e dell’infanzia, erede dell’ex Enam;

, dedicata agli insegnanti delle scuole statali primarie e dell’infanzia, erede dell’ex Enam; Gestione ex Ipost, rivolta ai dipendenti e pensionati del Gruppo Poste Italiane.

Un aspetto rilevante riguarda l’estensione del beneficio anche a studenti in affido preadottivo o affidati da almeno un anno, purché inclusi nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) del nucleo familiare, superando così la tradizionale limitazione ai soli figli biologici.

Gli importi previsti per il Bonus studenti INPS variano in base al ciclo scolastico frequentato:

750 euro per l’ultimo anno delle scuole medie;

800 euro per ciascuno dei primi quattro anni delle scuole superiori, inclusi licei, istituti tecnici, professionali, conservatori e corsi professionali di almeno sei mesi;

1.300 euro per l’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, al conseguimento del diploma di maturità.

In totale, l’INPS mette a disposizione oltre 11.000 borse di studio, distribuite tra le tre gestioni coinvolte.

Tuttavia, l’erogazione del bonus non è automatica: sono richiesti specifici requisiti di merito. Per le medie, è necessario raggiungere almeno un voto di 8/10, ridotto a 7/10 per studenti con disabilità. Per accedere al bonus nelle superiori, è richiesta una media minima di 8/10 (7/10 in caso di disabilità). All’esame di maturità, il punteggio minimo è 80/100, che scende a 70/100 per chi ha certificazioni di disabilità.

Ulteriori condizioni includono l’assenza di ritardi superiori a un anno nel percorso scolastico, con deroghe per studenti disabili. Inoltre, le borse di studio non sono cumulabili con altri contributi simili o con bandi paralleli come Itaca o agevolazioni per corsi di lingua.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS, utilizzando credenziali SPID, CIE o CNS. Il periodo utile per la presentazione va dalle ore 12 del 22 settembre 2025 fino alle ore 12 del 13 ottobre 2025.

Per accedere al servizio, il genitore o tutore deve selezionare la sezione “Portale Prestazioni Welfare” e individuare il bando Supermedia. È importante ricordare che ogni figlio richiede una domanda separata e che è obbligatorio indicare un IBAN intestato o cointestato al richiedente per la ricezione del contributo.