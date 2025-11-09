Stanno arrivano questi soldi direttamente sul conto, li manda l’INPS: tutto quello che c’è da sapere e cosa controllare.

L’INPS ha recentemente intensificato l’erogazione diretta di alcune prestazioni economiche sugli IBAN dei beneficiari, con particolare attenzione al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Questa misura, in costante aggiornamento, sta progressivamente sostituendo interventi come il Reddito di Cittadinanza, con un approccio più dinamico e mirato alle politiche attive del lavoro e alla riqualificazione professionale.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro: caratteristiche e benefici

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro rappresenta un sostegno economico mensile pari a 500 euro, erogato tramite bonifico direttamente sull’IBAN indicato dal beneficiario. La durata standard del beneficio è di 12 mesi, con possibilità di proroga per un ulteriore anno in caso di prosecuzione della formazione. Questa misura è rivolta a cittadini italiani, comunitari e stranieri con permesso di soggiorno di lungo periodo, che risiedono in Italia da almeno cinque anni. L’età dei destinatari deve essere compresa tra i 18 e i 59 anni, mentre i requisiti economici includono un ISEE familiare non superiore a 10.140 euro annui e limiti specifici riguardanti il patrimonio mobiliare e immobiliare del nucleo familiare.

Un elemento imprescindibile per accedere al SFL è l’impegno attivo nella partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e accompagnamento al lavoro, oltre alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD) e del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) con i centri per l’impiego locali. Questi strumenti sono volti a garantire un reale percorso di reinserimento lavorativo per chi si trova in condizioni di svantaggio occupazionale.

Per beneficiare del SFL, è necessario presentare domanda esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS. Successivamente, il beneficiario deve iscriversi al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), una piattaforma digitale che agevola la ricerca di opportunità formative e occupazionali e consente la firma digitale del Patto di Attivazione. I pagamenti vengono effettuati solitamente intorno al 27 di ogni mese, mantenendo così una cadenza simile a quella del precedente Reddito di Cittadinanza. L’accredito diretto sul conto corrente facilita l’accesso immediato ai fondi e semplifica le procedure amministrative.

Per monitorare lo stato delle erogazioni e consultare il calendario dettagliato dei pagamenti, i beneficiari possono utilizzare il Fascicolo Previdenziale del Cittadino disponibile sul portale MyINPS, accessibile con SPID, CIE o CNS. Questo strumento digitale fornisce informazioni aggiornate sull’effettivo accredito e lo stato delle prestazioni richieste. Per poter accedere al SFL, è necessario rispettare una serie di criteri fondamentali, tra cui:

Età compresa tra 18 e 59 anni;

Residenza in Italia da almeno cinque anni, con almeno due anni consecutivi immediatamente precedenti alla domanda;

ISEE familiare in corso di validità non superiore a 10.140 euro annui;

Assenza nel nucleo familiare di minori, ultrasessantenni o persone con disabilità seguite dai servizi socio-sanitari;

Non essere sottoposti a misure cautelari o aver riportato condanne definitive negli ultimi dieci anni;

Non aver interrotto volontariamente un rapporto di lavoro nei 12 mesi precedenti, salvo casi di giusta causa.

Altri obblighi fondamentali prevedono la disponibilità a sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale e a partecipare alle iniziative formative e lavorative promosse dai centri per l’impiego. È inoltre obbligatorio comunicare tempestivamente eventuali variazioni occupazionali durante il periodo di fruizione dell’indennità. L’adozione del SFL testimonia l’impegno crescente dell’INPS nel promuovere politiche attive del lavoro, finalizzate a favorire il reinserimento lavorativo e la formazione continua di chi si trova in condizioni di fragilità economica e occupazionale, con un sistema di erogazione più rapido e trasparente grazie agli accrediti diretti sugli IBAN dei beneficiari.