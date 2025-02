La Volta Buona, Caterina Balivo non si trattiene e provoca la reazione dell’ospite. Gelo nello studio del talk di Rai Due. Cosa è successo.

Volto Rai consolidato Caterina Balivo oggi è alla guida di La Volta Buona, salotto tv giunto alla sua seconda stagione, che va in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno. Il format ha preso il posto di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, attualmente impegnata con un programma radiofonico. All’attivo la Balivo ha una carriera eclettica e versatile, ha debuttato molto giovane e sin da subito ha dimostrato di avere un talento particolare per la conduzione.

In passato le sono stati affidati altri daytime come Detto Fatto e Vieni da me, poi ha scelto di allontanarsi dalla Rai e per un periodo ha lavorato a La7. Richiamata alla rete di stato Caterina non poteva dire di no e ha accettato il daytime anche se desiderava mettersi alla prova con un format settimanale. Il debutto de La Volta Buona non è stato eccellente, tuttavia Caterina è riuscita a conquistare dati share soddisfacenti, ha consolidato il pubblico ed è stata confermata per una seconda stagione.

Il talk riscuote il gradimento dei telespettatori e la Balivo è sempre molto spontanea e sincera con i suoi ospiti. Proprio a causa della sua trasparenza nei giorni scorsi la conduttrice ha dato vita ad un momento apparentemente infelice. Durante il programma si è lasciata andare con un ospite, e non è riuscita a trattenersi, questo ha provocato l’immediata reazione dei presenti. Ma cos’è successo?

Caterina Balivo senza freni: la reazione degli ospiti

In studio con i suoi ospiti Caterina Balivo ha trattato uno dei temi più scottanti del momento: le rivelazioni di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez e dell’amicizia che lega l’ex paparazzo al rapper. La discussione ha assunto toni decisamente vivaci e quando Donatella Milani ha fatto notare che se si parla di loro è solo perché la loro vita privata è sempre stata sotto i riflettori. Immediata la reazione della Balivo che ha incalzato la cantante:

“Donatella anche tu sei stata al centro delle polemiche non molto tempo fa ad Ora o mai più…” La conduttrice ha poi aggiunto: “Donatella Milani per me è diventata famosa per quella che ha avuto un acceso scontro con Donatella Rettore…” Seppur apparentemente imbarazzata dall’atteggiamento di Caterina, la Milani ha cercato si smorzare toni e ha ricordato il motivo per cui scoppiò la lite con Donatella Rettore.

“Donatella mi arrivava tardi alle prove…Lei arriva alle 7.30 di sera e alle 9 dovevamo entrare in diretta…E’ una cosa che non sopportavo…A quel punto sono sbottata…”– La cantante ha poi riconosciuto che quell’episodio le diede una certa visibilità: “Lo ammetto…Dopo tanti anni non si parlava di me e poi se ne è parlato…Questo dispiace però…Io lo scontro non lo avrei voluto…Avrei voluto far parlare di me per altre cose…”