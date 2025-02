Manca pochissimo all’inizio della kermesse canora più famosa d’Italia, ed ecco che c’è già un imprevisto. Cosa è successo

Il Festival di Sanremo è in procinto di iniziare ed è accaduto un imprevisto che nessuno si aspettava. Come ogni anno, la kermesse canora arriva puntuale nel mese di febbraio, regalando da 75 anni, grandissime emozioni, non solo ai cantanti, ma anche al pubblico che la segue.

È ormai un appuntamento a cui è impossibile mancare, e i riflettori sono puntati su cantanti, presentatori, ospiti, e su ogni possibile dettaglio. Certamente, un grande trampolino di lancio, un’opportunità di visibilità davvero incredibile, e dietro ci sono molte persone che da mesi lavorano per rendere questo grande evento, possibile.

Sanremo è un sogno per molti artisti, ed è per questo che è un’occasione da cogliere al volo, per cui ci si prepara con grande assiduità e disciplina. Purtroppo, però, gli imprevisti, come negli anni è accaduto più volte, possono esserci, e a volte hanno anche portato alcuni artisti, a non poter più partecipare.

Può anche accadere, peraltro, che imprevisti avvengano nel corso del Festival stesso, mettendo in difficoltà chi deve esibirsi. Ma scopriamo insieme qual è l’ultimo imprevisto, occorso di recente.

“Sono caduta”, la foto spiazza i fan: che cosa è successo

Un piccolo incidente è occorso a poche ore dall’inizio della kermesse canora più famosa d’Italia. È proprio lei ad annunciarlo, postando una foto sul suo profilo Instagram.

Stiamo parlando della cantante Francesca Michielin, che per via di un infortunio è costretta a portare il tutore. Ma che cosa sarebbe successo? Ebbene, nella foto postata dalla cantante su Instagram, dove si vede Michielin in un van con la gamba distesa, la ragazza ha commentato con la seguente didascalia:«Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire».

La cantante si mostra autoironica, e cita proprio la canzone con cui 9 anni fa aveva debuttato proprio a Sanremo. Come riportano diversi giornali, Michielin sarebbe caduta dalle scale dell’Ariston. Vedremo, quindi, se per quando sarà cominciata la kermesse canora, Michielin sarà ancora munita di tutore, oppure se la questione si sarà risolta.

La cantante aveva partecipato a Sanremo nel 2016 con il brano “Nessun grado di separazione”, per poi tornarvi nel 2021, con Fedez, con il pezzo “Chiamami per nome”. Quest’anno si esibirà con il brano “Fango in Paradiso”.