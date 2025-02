Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé per un post in cui appare felicissima e circondata dall’amore: lui le manda parole dolcissime

Reduce dall’esperienza un pò turbolenta di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è tornata ai suoi impegni quotidiani e dalla sua famiglia. Nonostante la separazione da Paolo Bonolis l’imprenditrice ed opinionista televisiva mette sempre al primo posto i suoi cari, soprattutto nel giorno del suo compleanno.

Sonia infatti il 20 febbraio scorso ha compiuto 51 anni: un traguardo importante assaporato vicino alle persone che ama di più.. Presente sui social con oltre 900 mila follower, l’ex volto del Grande Fratello è qui che ama condividere scorci della sua vita e delle sue passioni.

Tuttavia è stata una persona in particolare a far esplodere il gossip, perchè dal suo profilo social ha voluto omaggiarla con una dedica bellissima in occasione di questo giorno speciale. Avete capito di chi si tratta?

Una bellissima storia d’amore

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati un coppia (unita anche in matrimonio) per tantissimi anni. Purtroppo poco tempo fa una sono stati travolti da una crisi che li ha condotti alla separazione. Entrambi però hanno continuato a mostrare affetto e rispetto reciproco, anche per il bene dei loro tre figli, Davide, Adele Silvia.

Bruganelli ha sempre lavorato a stretto contatto con l’ex marito dietro le quinte, ma da qualche anno a questa parte ha deciso di tuffarsi in nuovi progetti stando davanti alle telecamere, raggiungendo la notorietà dopo l’apparizione in veste di opinionista al Grande Fratello Vip.

Ciò la esposta di più a livello mediatico portandola spesso sulle pagine della cronaca rosa. E’ noto infatti che Sonia Bruganelli ha una relazione dalla scorsa estate con Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle ed è stato proprio lui a dedicarle con la canzone di “That’Life” gli auguri di Buon Compleanno, allegando una foto di lei che danza tra i palloncini colorati.

“Buon compleanno amore”, è la scritta che appare sulle sue storie di Instagram con tanto di cuoricino rosso. La festeggiata ha poi ripostato la dedica sul suo profilo social a riprova ancora di più del fatto che la loro relazione va avanti a gonfie e vele nonostante i rumor che qualche mese fa li voleva “un pò raffreddati”

L’autrice televisiva e il maestro di ballo si stanno vivendo il loro idillio e ovviamente alla luce di questa bellissima dedica romantica molti avranno pensato a Poalo Bonolis. Come l’avrà presa? Il presentatore di Avanti un altro!, come sempre riservatissimo, ha deciso di non commentare.