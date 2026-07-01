Sinistri auto, cosa succede ai costi quando il forfait non si applica

Nel mercato italiano della Rc auto, le compagnie assicurative stanno rivedendo nel 2026 la gestione dei sinistri CARD naturali, cioè quei risarcimenti che, pur nati dentro il sistema del risarcimento diretto, non seguono il rimborso a forfait perché presentano anomalie, contestazioni o profili tecnici più complessi. La questione riguarda da vicino bilanci, riserve e tempi di liquidazione: quando il meccanismo standard non si applica, infatti, il costo non viene più compensato con una cifra fissa tra imprese, ma resta agganciato al danno reale pagato al cliente. Un passaggio tecnico, certo. Ma con effetti molto concreti sui conti delle assicurazioni e, indirettamente, sull’intero equilibrio del ramo auto.

Sinistri CARD naturali, cosa cambia nel risarcimento diretto

Il sistema del risarcimento diretto, introdotto per rendere più rapida la liquidazione dei danni da incidente stradale, si basa sulla convenzione CARD: la compagnia del danneggiato paga il proprio assicurato e poi viene rimborsata dall’impresa del responsabile attraverso un importo prestabilito, il cosiddetto forfait. In molti casi il meccanismo funziona in modo lineare, con tempi più contenuti e una regolazione contabile prevedibile tra compagnie.

Non tutti i sinistri, però, restano dentro questo schema. Secondo un’analisi pubblicata da Assinews, i sinistri CARD naturali sono quelle pratiche che, pur rientrando in origine nell’area della convenzione, escono dal circuito ordinario per la presenza di elementi non standard: dinamiche dell’incidente poco chiare, responsabilità contestate, dati incompleti o incongruenze nella gestione del fascicolo. In quel momento, il rimborso fisso non basta più. La pratica cambia binario.

Per un liquidatore, ha spiegato un operatore del settore, “la differenza si vede subito: il sinistro non si chiude con una tabella, ma con una valutazione caso per caso”. È qui che il costo reale del danno prende il posto della compensazione predefinita, aprendo una partita più lunga tra le imprese coinvolte.

Dal forfait al costo reale: perché aumentano gli importi

Nel meccanismo ordinario del forfait CARD, la compagnia che risarcisce il proprio cliente riceve dall’assicurazione del responsabile una somma fissa, calcolata secondo criteri convenzionali. Se il danno liquidato è inferiore a quella cifra, l’impresa registra un margine favorevole; se invece il pagamento supera il forfait, la differenza resta a suo carico. È un equilibrio fondato sui grandi numeri, sulle medie statistiche e sulla capacità di distribuire il rischio.

Nei sinistri CARD naturali, questo equilibrio viene meno. La compensazione avviene a costo reale, quindi l’importo riconosciuto tra compagnie segue quanto effettivamente pagato al danneggiato. Il rischio statistico del forfait si riduce, ma cresce l’esposizione alla complessità della singola pratica: perizie aggiuntive, accertamenti sulle responsabilità, verifiche mediche o tecniche possono allungare la procedura e incidere sull’importo finale.

Non esiste, in questi casi, un tetto convenzionale che chiuda la questione in anticipo. E questo pesa. Le compagnie, nelle proprie valutazioni interne, tendono a considerare i sinistri naturali come una classe più onerosa rispetto alle pratiche regolate con rimborso fisso, proprio perché il costo medio può risentire di variabili meno prevedibili. Non è solo una differenza contabile: è un diverso modo di misurare il rischio.

L’impatto sui bilanci delle compagnie assicurative

Per le imprese di assicurazione, riconoscere tempestivamente un sinistro CARD naturale è una scelta che incide sulla tenuta dei conti. Quando una pratica esce dal perimetro del forfait, la compagnia non può più stimare l’esborso finale sulla base di una quota standardizzata. Deve invece costruire una previsione legata al caso concreto, con margini di incertezza più ampi.

Qui entra in gioco la riservazione, cioè l’accantonamento delle somme necessarie a coprire i pagamenti futuri. Se il sinistro viene classificato tardi o in modo non corretto, la compagnia rischia di mettere da parte risorse insufficienti. Solo allora il problema tecnico diventa un tema di bilancio: le riserve possono risultare sottostimate, la redditività del ramo auto può risentirne e gli aggiustamenti successivi possono pesare sui risultati periodici.

Gli attuari e i responsabili sinistri lavorano proprio su questo punto. Servono modelli capaci di intercettare in anticipo le pratiche anomale, distinguendo i sinistri ordinari da quelli destinati a essere regolati a costo effettivo. “Il nodo non è solo quanto paghi oggi, ma quanto devi prevedere di pagare domani”, ha confidato un tecnico assicurativo. Una frase semplice, ma molto vicina alla sostanza del problema.

Tempi di liquidazione e strategie nel ramo auto

La gestione dei sinistri CARD naturali incide anche sui tempi. Una pratica ordinaria, coperta dal meccanismo del risarcimento diretto e dal rimborso a forfait, può seguire un percorso più standardizzato; una pratica naturale richiede invece controlli supplementari, scambi documentali tra compagnie e, spesso, valutazioni più approfondite sulla dinamica dell’incidente. Il fascicolo resta aperto più a lungo. E ogni mese in più può modificare le stime.

Per questo le imprese stanno investendo su sistemi di analisi dei dati, procedure interne più rapide e controlli sulla qualità delle informazioni raccolte al momento della denuncia. Il punto non è eliminare i sinistri a costo reale, che fanno parte della fisiologia del mercato, ma riconoscerli prima e gestirli con riserve adeguate. Una differenza che, nei numeri di una singola pratica, può sembrare limitata. Su migliaia di fascicoli, invece, diventa una voce rilevante.

Il tema resta tecnico, ma non marginale. Nel ramo Rc auto, dove la frequenza dei sinistri e l’andamento dei costi incidono sulla sostenibilità delle tariffe, la distinzione tra forfait CARD e sinistri naturali è uno dei passaggi più delicati per compagnie, liquidatori e attuari. Dietro una formula da addetti ai lavori, c’è una domanda molto concreta: chi paga davvero il costo dell’incidente, e con quali margini di previsione.