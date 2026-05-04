Il valore sociale delle nonne tra welfare e comunità

Nelle famiglie italiane le nonne reggono pezzi interi di organizzazione quotidiana: cura, incastri di lavoro, piccoli imprevisti. Questa centralità, però, ha un costo spesso invisibile e chiede risposte pubbliche e di comunità più precise.

Ruolo di cura intergenerazionale e sostenibilità familiare

C’è un pezzo di welfare che non passa dagli sportelli, ma dai pianerottoli e dalle fermate dell’autobus. La cura intergenerazionale svolta dalle nonne tiene insieme orari di lavoro, chiusure scolastiche, influenze improvvise. Non è solo “dare una mano”: è un sistema di sostegno che riduce costi e ansia organizzativa, soprattutto dove i servizi sono scarsi o costosi. Una nonna che prende i bambini alle 16 significa due ore di straordinario possibile, una visita medica fatta senza permessi, una bolletta in meno per baby-sitter.

Questa disponibilità, però, non è infinita. La sostenibilità familiare si gioca anche sul corpo: ginocchia, schiena, energie. E sul tempo, che smette di essere davvero proprio. In molte case la cura è quotidiana, non episodica, e diventa una forma di lavoro non retribuito con responsabilità reali.

Curiosamente, lo si nota anche negli sport: accompagnare a piscina o a minibasket richiede logistica, attese, spogliatoi da gestire. Piccole cose, ripetute, che fanno la differenza tra partecipare o rinunciare.

Competenze pratiche: educazione informale e trasmissione saperi

Le nonne non offrono soltanto tempo. Portano competenze pratiche che spesso non trovano spazio nei programmi scolastici ma incidono sulla vita di tutti i giorni: cucire un bottone, riconoscere la febbre “che sale”, preparare un pasto completo con quello che c’è in dispensa. È una educazione informale che passa attraverso gesti, parole, abitudini: come si sta a tavola, come si chiede scusa, come si fa pace.

Dentro questa trasmissione c’è anche un sapere emotivo: leggere i segnali di stanchezza di un bambino, capire quando un adolescente ha bisogno di silenzio più che di consigli. Non sempre è un sapere “dolce”; a volte è pragmatico, persino brusco. Ma spesso funziona perché è radicato in esperienza e ripetizione.

I nipoti assorbono anche storie di lavoro e di migrazioni familiari, il senso di un quartiere, le ricette “a occhio”. Dettaglio laterale ma rivelatore: molte nonne sanno ancora riparare piccoli oggetti invece di sostituirli subito. Un’abitudine che insegna cura delle cose e misura nei consumi, senza proclami.

Solitudine e fragilità: l’altra faccia della centralità

La centralità delle nonne nella famiglia può convivere con una solitudine sorprendente. Si è indispensabili per tutti e, allo stesso tempo, poco ascoltate quando serve. La giornata può essere piena di compiti e vuota di relazioni paritarie: si accudisce, si accompagna, si aspetta. Poi si torna a casa e cala il silenzio.

C’è anche una fragilità fisica che non sempre viene riconosciuta. Patologie croniche, stanchezza, terapie, visite: chi aiuta spesso rimanda la propria salute. E quando qualcosa si incrina — una caduta, una crisi ipertensiva, un ricovero breve — l’intero equilibrio familiare si scopre precario. Il rischio è trasformare il supporto in dipendenza: la famiglia “funziona” finché la nonna regge.

Non va idealizzato nemmeno il lato emotivo. Alcune nonne vivono conflitti con i figli adulti, o faticano a dire di no per timore di perdere il ruolo. Un paradosso frequente: più si è al centro, più diventa difficile avere confini.

E ci sono situazioni invisibili, come chi non guida più e si muove solo se qualcuno la accompagna. Un dettaglio banale, ma cambia tutto.

Politiche pubbliche e reti locali per supportarle meglio

Se le nonne sono una colonna del welfare familiare, allora servono politiche che non le trattino come una risorsa gratuita e inesauribile. Il primo punto è rendere più accessibili i servizi: nidi e doposcuola con costi sostenibili, orari realistici, continuità. Quando esistono, la cura dei nonni diventa scelta e non necessità.

Poi ci sono misure mirate: assistenza domiciliare leggera, trasporti di quartiere, percorsi di prevenzione sanitaria, sportelli che aiutino a orientarsi tra bonus e prestazioni. Anche spazi comuni fanno la differenza: biblioteche di prossimità, centri anziani non “parcheggio” ma luoghi attivi, palestre con corsi dolci (posturale, cammino, nuoto lento) che migliorano mobilità e autonomia.

Le reti locali contano quanto le norme. Un condominio che si scambia numeri di emergenza, un pediatra che segnala gruppi di sostegno, una parrocchia o un’associazione sportiva che organizza passaggi condivisi per gli allenamenti. Sono infrastrutture sociali informali, ma concrete.

Infine, serve riconoscere il tempo delle nonne come tempo di vita. Non solo “disponibilità”: diritti, tregue, possibilità di dire no senza sensi di colpa.