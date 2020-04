Sigaretta elettronica: aiuta a smettere di fumare secondo uno studio

La sigaretta elettronica potrebbe rappresentare un modo efficace per smettere di fumare . A sostenerlo una ricerca nordamericana, pubblicata sul sito dell’American College of Cardiology e finanziata dal Canadian Institutes of Health Research. A condurre lo studio due cardiologi: il Prof. Mark J. Eisemberg del Jewish General Hospital (Quebec), docente di Medicina alla McGill University di Montreal, e il Prof. Anthony A. Bavry della University of Florida Health.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.