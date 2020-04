Cibi ricchi di vitamina D aiuti naturali del cuore

Mangiare cibi ricchi di vitamina D può aiutare a proteggere il cuore da vari rischi cardiovascolari . A sostenerlo uno studio della Harokopio University di Atene, condotto su 3000 persone nell’arco di 11 anni. Durante la durata della ricerca i volontari hanno indicato, una volta al mese, i cibi che consumavano più spesso e in quali quantità. L’analisi è stata pubblicata sulla rivista scientifica Journal of Human Nutrition and Dietetics.

