Si sta formando il cast che prenderà parte al Serale del talent di Canale 5, Amici: uno dei cantanti, però, resterà fuori.

Ci avviciniamo a grandi passi verso il Serale di Amici. Il talent ideato e condotto da oltre vent’anni da Maria De Filippi è diventato negli anni una vera e propria fucina di talenti. Qualche nome? Da Elodie a Emma Marrone, da Stefano De Martino a Alessandra Amoroso, passando per Annalisa e tanti altri.

Ultima, in ordine di tempo, Sarah Toscano, vincitrice della scorsa edizione, che ha partecipato all’ultimo Festiva di Sanremo 2025 appena conclusosi, ad soli 19 anni. L’anno scorso, invece, è stata Angelina Mango, in precedenza vincitrice proprio dell’edizione 2023 di Amici.

Amici, chi sono gli allievi che vanno al Serale

Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la data della prima puntata del Serale di questa stagione: si parte sabato 22 marzo, in prima serata. Non è chiaro se la giuria verrà confermata o meno: Cristiano Malgioglio sarebbe certo della riconferma, ma non Giofrè. Stando agli ultimi rumors, Maria De Filippi starebbe lavorando ritorno di Stefano De Martino, che negli anni scorsi ha ricoperto per diversi anni il ruolo di giurato. Si tratterebbe di un grande colpo per Mediaset ma, al momento, sembrerebbe difficile vedere la star di Affari Tuoi su Canale 5. Staremo a vedere.

Ma passiamo agli allievi. La scorsa puntata di Amici è stata vista da 2,2milioni di telespettatori, per uno share del 16%. La puntata del 23 febbraio ci darà un’idea più chiara di tutti gli allievi che gareggeranno per la vittoria finale. Possiamo però già dire che tra questi non ci sarà il cantante Mollenbeck, che è stata eliminato nel corso della puntata pomeridiana di ieri. Il giovane, infatti, non ha superato l’esame che ha sostenuto in classe dinanzi ai tre professori di canto della scuola.

Il giudizio di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini è stato negativo e per lui le porte della scuola si sono chiuse, a pochi passi dal Serale. Cuccarini, in particolare, alla fine dell’esibizione, ha chiosato: “Mi dispiace molto Samuele, però il regolamento è questo e io non posso fare altro. Grazie e continua così perché sei cresciuto davvero tanto in queste settimane”.

Molto più pesante il giudizio di Pettinelli: “Non vedo Samuele al serale, non ce lo vedo proprio. Non sarebbe giusto portarcelo e togliere ad altri la possibilità di accedere al serale. Rispetto agli altri, credo che tu sia più indietro. Togliere possibilità agli altri non è giusto”. Il giovane, visibilmente amareggiato, ha risposto ai suoi prof: “Speravo di avere la possibilità di crescere ancora di più”. Le maglie disponibili per il Serale sono sempre di meno e aumenta la preoccupazione tra gli allievi rimasti e nelle prossime due puntate conosceremo il cast completo.