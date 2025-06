Da Lidl ci sono dei prodotti senza glutine, ma il risparmio è garantito: cosa c’è in offerta nel suddetto supermercato.

I supermercati, così come anche diversi ristoranti, negli ultimi anni, si sono aggiornati e hanno inserito, nelle loro offerte, anche prodotti senza glutine. Questo, per rispondere alle esigenze di tutti coloro che purtroppo, sono intolleranti a questa proteina.

Ma che cosa può causare un’intolleranza al glutine? In realtà le cause possono essere diverse. Una di esse, è la celiachia, patologia autoimmune in cui il sistema immunitario non tollera la suddetta proteina. Quest’ultima, è presente in frumento, orzo, segale, ecc.

Si può evitare il glutine, anche perché sensibili a esso. Ciò significa che, anche se non si è celiaci, si manifestano fastidi simili, come mal di pancia, stanchezza, gonfiore ecc. Per cui, è importante non mangiare prodotti con glutine.

In linea generale, i prodotti senza glutine sono più costosi rispetto a quelli che invece lo contengono. Questo perché le materie prime sono più costose e devono essere lavorate maggiormente. Inoltre, bisogna acquisire certificazioni che il cibo non sia contaminato da glutine, ergo è importante produrre tali alimenti in appositi stabilimenti.

Da Lidl, ci sono ottimi prodotti, senza glutine, a prezzi convenienti. Scopriamo, nel dettaglio, le offerte attualmente disponibili.

Prodotti senza glutine in super sconto da Lidl: le offerte, in dettaglio

Per coloro che non possono mangiare prodotti con glutine, la qualità è senza dubbio importante. Al contempo, per alcuni lo è anche poter risparmiare sui costi.

Lidl, a tal proposito, propone dei prodotti senza glutine di qualità, consentendo anche un buon risparmio. D’altronde, in un periodo come quello in cui viviamo, contrassegnato da forti rincari e inflazione, poter spendere meno costituisce un significativo supporto, nell’affrontare le spese quotidiane.

Iniziamo, dunque dai primi piatti. Per chi è amante delle tagliatelle, e magari la domenica non vuole rinunciare a un pranzo più ricco, ci sono delle ottime tagliatelle all’uovo senza glutine Nonna Mia, da Lidl, al prezzo di 1.99 euro. La confezione è da 250 g e le uova usate sono da allevamento a terra.

E ancora, per chi ama gli affettati, c’è l’affettato di petto di pollo senza glutine Idee Gustose, confezione da 140 g, a 1.79 euro. E infine, per chi vuole fare un break con un dolce, e godersi qualche momento di pausa, ci sono i Biscotti senza glutine Sondey, al prezzo di 1.79 euro, per una confezione da 150 g. Ci sono due versioni, una farcita con limone, l’altra con cioccolato.