Ci sono cose che non si possono portare all’interno dell’automobile altrimenti si rischia la multa, anche molto salata. Ecco quali sono.

Viaggiare in automobile rappresenta per molti un momento di piacere e per altri una necessità imprescindibile, sia per motivi personali sia professionali. Tuttavia, esistono precise norme sul trasporto di oggetti vietati e sulle modalità di carico che spesso vengono ignorate, con conseguenti sanzioni da non sottovalutare. Con le recenti modifiche al Codice della Strada entrate in vigore a dicembre 2024, è fondamentale conoscere le regole per evitare multe fino a 344 euro e la decurtazione di punti dalla patente.

Le nuove disposizioni sul trasporto degli oggetti in auto

Secondo l’articolo 164 del Codice della Strada, il carico trasportato deve essere sistemato in modo da evitare cadute, dispersioni o qualsiasi intralcio alla guida o alla stabilità del veicolo. Il carico non deve ostacolare la visibilità del conducente né coprire dispositivi di illuminazione o la targa. Inoltre, l’articolo 61 limita le dimensioni complessive del veicolo, comprese le attrezzature di traino, a 2,55 metri di larghezza, 4 metri di altezza e 12 metri di lunghezza.

Il trasporto irregolare di oggetti, soprattutto quando questi sporgono in modo pericoloso o non sono adeguatamente fissati, è sanzionabile anche se non provoca incidenti. È comune osservare, soprattutto durante i periodi di spostamento per le vacanze, veicoli con carichi non conformi, che rappresentano un rischio per la sicurezza stradale.

La revisione del Codice della Strada ha voluto rafforzare la prevenzione degli incidenti legati a carichi non sicuri, introducendo un regime sanzionatorio più severo. Oltre alle multe amministrative che possono raggiungere i 344 euro, è prevista la sottrazione di 3 punti sulla patente di guida. Se il carico supera i limiti dimensionali previsti, la multa può arrivare fino a 1.691 euro.

Non tutti gli oggetti possono essere trasportati liberamente in auto o in altri mezzi di trasporto. In particolare, sono severamente vietati materiali esplosivi, munizioni, sostanze infiammabili o corrosive, bombolette spray per la difesa personale, componenti di impianti carburante carichi, e sostanze tossiche o radioattive. Queste restrizioni si applicano non solo ai veicoli privati ma anche ai bagagli in stiva per i viaggi aerei, come indicato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

In aggiunta, il trasporto di prodotti di origine animale, alimentari o piante è soggetto a precise norme comunitarie. All’interno dell’Unione Europea, è consentito portare prodotti a base di carne, latticini o vegetali destinati al consumo personale, purché provenienti da Paesi membri o territori associati e che rispettino requisiti fitosanitari. Restrizioni più rigide si applicano per i viaggiatori provenienti da Paesi extra UE, con limiti quantitativi e obblighi di certificazioni fitosanitarie per piante e prodotti animali.

Consigli pratici per evitare sanzioni

Per garantire la sicurezza durante il trasporto e prevenire sanzioni, è consigliabile:

Assicurare che il carico sia stabile e ben fissato con dispositivi idonei, come barre portapacchi o box da tetto certificati.

Non superare i limiti di dimensioni e peso consentiti dal Codice della Strada.

Verificare che il carico non ostruisca la visuale del conducente né copra la targa o le luci posteriori.

Evitare il trasporto di materiali vietati o pericolosi.

Informarsi preventivamente sulle norme relative al trasporto di prodotti alimentari o animali, soprattutto in caso di viaggi internazionali.

Il mancato rispetto delle norme può comportare sanzioni anche in assenza di incidenti, qualora il carico sia ritenuto pericoloso o non conforme. In caso di dubbi, è sempre opportuno consultare un esperto o le disposizioni ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.