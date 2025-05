Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti, specialmente dove vogliamo risparmiare. Vediamo insieme tutte le novità e, allo stesso tempo, i prezzi.

Ikea: offerte che non puoi perdere

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sulle componenti di arredo. Quando non si ha tanta disponibilità economica ma si vuole comunque arredare casa con stile e classe, spesso si va anche girando i mercatini dell’usato per trovare quell’occasione bella davvero a prezzi stracciati. Ma, adesso, anche da Ikea è possibile fare tutto questo.

Si chiama infatti “Circular Hub Ikea”: si fa tutto online e qui è possibile comprare un mobile usato, ma praticamente nuovo, risparmiando. Usato sicuro e garantito e, soprattutto, alla portata di tutte le tasche. Da qualche anno, nei negozi Ikea, è nato l’Angolo delle occasioni, dove il cliente ha l’opportunità di portarsi a casa un arredo, un mobile od un semplice complemento per abbellire casa risparmiando ulteriormente.

Cos’è il Circular Hub Ikea

Si tratta di un oggetto novità, praticamente nuovo, solo che non ha l’imballaggio perché è da esposizione e, siccome p rimasto lì troppo tempo e nessuno l’ha acquistato, è finito fuori catalogo, ma è comunque sempre ed ancora valido: ricondizionati possono fare comodo al cliente che punta sulla funzionalità ed un ulteriore risparmio.

Come funziona questo servizio? Ecco i primi tre passaggi:

Andare sul sito IKEA ufficiale www.ikea.it;

Nella barra menù laterale, cliccare su Offerte;

Cliccare su Offerte e poi su Circular Hub online.

Si può selezionare l’oggetto che desideriamo, cliccare su “prenota”: il prodotto verrà bloccato fino all’orario di chiusura del negozio del giorno successivo alla prenotazione. Per tutto il mese per chiunque prenota e poi effettua acquisti per un importo minimo di €25 di prodotti presso l’Angolo della circolarità online, riceverà in cambio un buono di €25 da spendere entro il 30 giugno 2025.