In un’epoca in cui l’attenzione ai costi è diventata fondamentale per molte famiglie italiane, risparmiare può fare una grande differenza.

Secondo recenti studi, una famiglia italiana spende in media circa 464 euro al mese per gli alimenti, un importo che può facilmente arrivare a 5.568 euro all’anno.

Esistono alcuni trucchi poco conosciuti che possono aiutarti a risparmiare fino a 480 euro all’anno. Ecco alcuni suggerimenti geniali che potrebbero cambiarti la vita al supermercato.

Pianificazione dei pasti: la chiave del risparmio

Il primo passo per ottimizzare le spese alimentari è la pianificazione dei pasti. Pianificare in anticipo cosa cucinerai durante la settimana non solo ti aiuta a evitare acquisti impulsivi, ma ti consente anche di creare una lista della spesa mirata e di acquistare solamente ciò che ti serve. Quando prepari il tuo piano settimanale, cerca di scegliere ricette che utilizzano ingredienti simili, in modo da ridurre il numero di acquisti e sfruttare al meglio ogni prodotto.

Ad esempio, se decidi di preparare un piatto di pasta con salsa di pomodoro e un’insalata di pomodori, puoi acquistare una quantità maggiore di pomodori e utilizzarli in diverse ricette. Questo approccio non solo riduce gli sprechi, ma ti permette anche di risparmiare con l’acquisto di generi alimentari in quantità maggiori, spesso a un prezzo inferiore.

Un altro trucco per risparmiare è scegliere il momento giusto per andare al supermercato. Molti negozi offrono sconti e promozioni alla fine della giornata o in determinati giorni della settimana, quando hanno bisogno di svuotare gli scaffali. Fare la spesa in questi orari può permetterti di acquistare prodotti freschi a prezzi ridotti. Inoltre, cerca di evitare le ore di punta, quando il supermercato è affollato, perché la tentazione di fare acquisti impulsivi aumenta notevolmente.

Un consiglio utile è quello di recarti al supermercato dopo aver mangiato. Andare a fare la spesa con lo stomaco pieno ti aiuterà a evitare di comprare cibi non necessari e ti permetterà di concentrarti sulla tua lista.

Molti supermercati offrono programmi di fidelizzazione che consentono di accumulare punti o ricevere sconti su futuri acquisti. Iscriversi a queste iniziative può rivelarsi vantaggioso, poiché ti permette di accedere a promozioni esclusive. Non dimenticare di controllare i volantini settimanali dei supermercati, dove spesso vengono pubblicizzati sconti su articoli di uso comune.

Puoi anche scaricare app dedicate al risparmio, che forniscono informazioni su sconti e offerte attive nei tuoi negozi preferiti. Alcuni di questi strumenti ti permettono di confrontare i prezzi tra diversi punti vendita, aiutandoti a trovare la migliore offerta disponibile.

Quando sei al supermercato, fai attenzione a dove si trovano i prodotti. Spesso, gli articoli più costosi sono collocati all’altezza degli occhi, mentre i prodotti più economici si trovano sui ripiani inferiori. Questo è un trucco di marketing utilizzato dai supermercati per massimizzare i loro profitti. Prenditi il tempo di controllare i prodotti a diversi livelli degli scaffali e non farti ingannare dai marchi più noti, che potrebbero non essere sempre la scelta più conveniente.

Inoltre, confronta il prezzo per unità di misura: a volte un prodotto può sembrare più economico solo perché il suo prezzo unitario non è quello giusto. Controllare il prezzo al chilogrammo o per 100 grammi ti aiuterà a fare scelte più informate e a risparmiare denaro.

Applicando questi cinque trucchi geniali, potrai ridurre significativamente le tue spese al supermercato e risparmiare fino a 480 euro all’anno. Con un po’ di pianificazione e consapevolezza, fare la spesa può diventare non solo un’attività necessaria, ma anche un’opportunità per gestire meglio le tue finanze e migliorare il tuo stile di vita.