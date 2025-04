Non sempre è facile capire come comportarsi per smaltire i rifiuti pesanti. In questo modo il processo sarà rapido e poco impegnativo.

Rifiuti ingombranti: per molti cittadini non sono facili da gestire, soprattutto perché – a differenza dei rifiuti ordinari – non capita ogni giorno di doverli smaltire, o comunque non così spesso. Di conseguenza è facile non sapere bene dove andare a parare. Prima di tutto bisogna intendersi su cosa sia un rifiuto ingombrante, prima di capire come vada smaltito.

Sono considerati ingombranti tutti quegli oggetti che non possiamo smaltire in maniera classica a causa delle loro dimensioni imponenti. Perciò non dovremo in alcun modo gettarli nei cassonetti tradizionali e meno che meno andranno lasciati davanti alla propria abitazione. Il pensiero corre subito a suppellettili come i divani, agli apparecchi tecnologici (televisori) o agli elettrodomestici (un frigo).

Come smaltire rapidamente e senza sforzarsi troppo i rifiuti ingombranti

La legge dell’obsolescenza non risparmia alcuno degli oggetti di casa, ingombranti o meno. La domanda che si ripresenta puntualmente è sempre la stessa: come smaltire correttamente i rifiuti ingombranti senza danneggiare l’ambiente o creare una piccola discarica abusiva? Come detto dovremo capire cosa intendiamo di preciso con rifiuto ingombrante.

Possono essere considerati rifiuti ingombranti oggetti come:

Tavoli

Armadi

Mobili vari

Poltrone e divani

Sedie

Rete e struttura del letto

Lampadari

Asse da stiro

Giocattoli di grandi dimensioni

Biciclette

Valigie voluminose

Oltre a questi abbiamo i cosiddetti RAEE ovvero i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Insomma, quei rifiuti elettronici spesso assimilati agli ingombranti in ragione delle loro dimensioni (pensiamo al frigorifero o alla lavatrice). Il processo di smaltimento dei RAEE segue però vie diverse: acquistando uno di questi prodotti possiamo smaltire il vecchio apparecchio presso il venditore che se ne farà carico senza costi aggiuntivi – lo prevede la legge – ma facendo pagare una quota compresa nel nuovo prodotto.

Viceversa, se non acquistiamo un nuovo apparecchio RAEE, smaltirlo sarà affar nostro (e nostra responsabilità). Per smaltire un rifiuto ingombrante abbiamo tre possibilità: