Oltre a questi cinque segnali è bene ricordare come il peggioramento dei sintomi in posizione supina potrebbe certamente suggerire un disturbo da reflusso. In caso il cardias rimanga aperto, naturalmente rimanere sdraiati facilita il percorso dei liquidi dallo stomaco all’esofago. Indicato, di conseguenza, potrebbe essere dormire con il busto lievemente sollevato.

La gran parte della popolazione ha sperimentato episodi sporadici di reflusso e, in assenza di continuità temporale, non dovrebbero risultare allarmanti, comunque sempre vagliando il parere del gastroenterologo. Quando il disturbo è prolungato si parla invece di malattia da reflusso ( MRGE ) vera e propria. Tuttavia non sempre il bruciore di stomaco è il primo dei sintomi, e di conseguenza i pazienti tendono ad associarlo ad altri comuni malesseri, ritardandone la diagnosi.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.