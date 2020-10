Mangiare sano riduce del 70% il rischio infarto

La prevenzione è fondamentale: è necessario impostare la dieta in modo che sia ricca di vegetali, di pesce, frutta, noci o mandorle e cereali integrali. Frutta e verdura contengono le fibre, potassio e altri micronutrienti, come gli antiossidanti, che offrono protezione contro le malattie cardiache. E se l’infarto arriva comunque, è bene essere accompagnati da un animale come Tigro !

Una dieta sana previene il rischio di infarto: è un fatto che ora è stato dimostrato anche da uno studio. Gli scienziati della Central South University , in Cina, hanno portato avanti una ricerca pubblicata poi sull’ European Heart Journal – Quality of Care and Clinical Outcomes , rivista della Società Europea di Cardiologia (Esc), che ha dimostrato che una dieta malsana è il principale fattore di rischio di morte per le malattie cardiache, anche più influente di ipertensione e colesterolo alto. Mangiare sano è quindi fondamentale per prevenire le malattie cardiache.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.