Ragnatele: a cosa servono e come fanno i ragni a farle?

Lo sapevate che non tutti i ragni fanno le ragnatele? E che ce ne sono di tipi e di forme diversi? Ecco qualche curiosità sulle ragnatele, sulle loro forme e sulla loro funzione

Ce le ritroviamo all’improvvso negli angoli delle case, fra i fiori in giardino e anche fra lo specchietto dell’auto e la macchina. Stiamo parlando delle ragnatele, quei mirabolanti costrutti realizzati dai ragni e che assolvono diverse funzione. Oltre ad avere forme e fogge differenti. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più sulle ragnatele: da dove esce la ragnatela del ragno, come fa il ragno a tesserla e quante forme di ragnatela esistono.

Ragnatele: come fanno i ragni a farle?

La ragnatela è una tela formata da fili microscopici realizzata da alcuni tipi di ragni. Viene prodotta usando la seta di ragno proteica (soprattutto fibroina) estrusa dalla filiera, un organo specializzato conico deputato alla produzione di tale materiale. Quindi la risposta alla domanda dove esce la ragnatela dal ragno è: dalla filiera (o filatrice), presente nell’addome degli aracnidi.

La tela si compone di fili formati da materiale viscoso prodotto da ghiandole apposite note come seritteri. Inoltre i ragni sono in grado di produrre fili non viscosi da usare come base.

I fili della ragnatela sono molto resistenti (Spider-Man docet). Il carico di rottura si aggira sui 1,3-1,65 GPa ed è paragonabile a quello dell’acciaio.

Per costruire le ragnatele così come le conosciamo, il ragno unisce i fili di seta in punti specifici, in modo che la struttura possa reggere la pressione, la tensione e il peso. La metodica è affascinante. Il ragno sceglie un punto di partenza e si cala dall’estremità, producendo un filo che lo porterà fino al punto prescelto. A questo punto risale, si sposta un po’ più avanti e rifarà la stessa manovra. Successivamente intreccerà la tela, lavorandola tramite delle zampe a “pettine”, unendola ad alcuni punti precisi.

Come dicevamo prima, la ragnatela si compone di due tipi di filamenti di seta, prodotti dalle ghiandole filiere:

filamenti di seta viscosa, usati per intrappolare gli insetti di cui poi il ragno si nutre

filamenti di seta “dragline”, non viscosi e usati per resistere alla pressione (sei volte più resistenti dell’acciaio) e per conferire alla struttura elasticità

Per quanto riguarda le ragnatela a raggiera, la base sono i filamenti più resistenti, su cui poi vengono innestate delle spirali concentriche di filamenti sempre più sottoli, ma tutti equidistanti fra di loro seguendo la regola della spirale di Archimede.

Quante forme di ragnatele ci sono?

Fermo restando che esistono ragni che non costruiscono ragnatele (fra cui i ragni saltatori e il ragno lupo), ecco che gli altri possono costruire ragnatele di forme diverse:

a spirale

a groviglio

ad imbuto

tubolari

a foglio

Inoltre a seconda del tipo di ragno, userà una seta di cattura più adesiva o una più lanuginosa. Il ragno può costruire indifferentemente ragnatele orizzontali, verticali o inclinate.

Ragnatele: a cosa servono e funzioni

Le ragnatele assolvono a diverse funzioni:

catturano e intrappolano le prede

conservano le prede (alcuni ragni avvolgono le prede in bozzoli per poi nutrirsene in un secondo momento)

trasporto (sono le ragnatele vela con ragni che sfruttano il vento per farsi trasportare qua e là dalle ragnatele)

per i riti nuziali

per conservare le uova (è il cosiddetto sacco ovigero)

riposo

Di sicuro i ragni non fabbricano le ragnatele in casa per farci dispetto, per loro è naturale.

Curiosità sulle ragnatele

Ecco alcune curiosità sulle ragnatele:

Spider-Man ha fatto delle ragnatele il suo metodo di locomozione e la sua arma. A seconda delle versioni può creare ragnatele sintetiche o naturali

ha fatto delle ragnatele il suo metodo di locomozione e la sua arma. A seconda delle versioni può creare ragnatele sintetiche o naturali La seta delle ragnatele è un ottimo conduttore di calore

è un ottimo conduttore di calore La seta prodotta dai ragni non è la seta che usiamo per i nostri vestiti. Quella è prodotta dalla larva della farfalla Bomyx mori, il baco da seta

Esiste un detto che dice che in casa i ragni fanno la tela verso Sud . In realtà l’orientamento delle ragnatele può indicarci la direzione del vento. Infatti di solito i ragni fanno le ragnatele sottovento, sia che le costruiscano sugli alberi che nelle case

. In realtà l’orientamento delle ragnatele può indicarci la direzione del vento. Infatti di solito i ragni fanno le ragnatele sottovento, sia che le costruiscano sugli alberi che nelle case I ragni non rimangono intrappolati nella loro ragnatela in quanto sulle zampe hanno delle setole minuscole e dure che gli permettono di muoversi sui filamenti viscosi senza finire invischiato. Inoltre il corpo dei ragni è rivestito da una sostanza oleosa capace di rendere l’addome non adesivo

in quanto sulle zampe hanno delle setole minuscole e dure che gli permettono di muoversi sui filamenti viscosi senza finire invischiato. Inoltre il corpo dei ragni è rivestito da una sostanza oleosa capace di rendere l’addome non adesivo A volte capita che folate di vento o una massaia ben intenzionata distrugga la ragnatela, intrappolandovi dentro il ragno. Ma non a lungo: il ragno si mangia la ragnatela e riesce sempre a fuggire

