Da Lidl, per chi è cliente, sono in arrivo degli sconti davvero molto convenienti. Ecco quali sono, nello specifico.

In un contesto storico come quello che stiamo vivendo, si cerca di optare per supermercati che possano garantire qualità, ma soprattutto convenienza. Oggigiorno, infatti, dati gli aumenti che hanno interessato anche il settore alimentare, fare scelte consapevoli in fatto di acquisti, assume ancor più valore.

Sono in molti, ad adottare una politica di risparmio, ma alla qualità non si può rinunciare, perché è troppo importante, anche per la salute. Da Lidl, ci sono delle offerte davvero molto interessanti, soprattutto per coloro che sono clienti della famosa catena di supermercati.

È infatti possibile aderire a Lidl Plus, il loro programma fedeltà, e ottenere sconti e vantaggi esclusivi. Ogni settimana, infatti, ci sono offerte nuove di cui approfittare. Avere una tessera esclusiva, soprattutto per chi vuole cogliere occasioni per controllare il proprio budget di spesa, è di grande supporto, economicamente parlando.

Ma scopriamo insieme, quali sono i prodotti attualmente in sconto, per coloro che possiedono Lidl Plus.

Offerte esclusive per i clienti Lidl: ecco le più convenienti

Fare la spesa da Lidl, per i clienti che aderiscono al programma fedeltà, è ancora più conveniente. Con Lidl Plus, una confezione sa 200 g di Nodini di mozzarella Italiamo, costa 1.59 euro, invece di 2.19 euro.

E ancora, per chi ama i frutti di mare e vuole prepararli di tanto, in tanto, una confezione di sughi ai frutti di mare o allo scoglio Ocean Sea, costa 1.89 euro. Ma non è tutto, perché per gli amanti degli affettati, e in particolare del petto di pollo cotto al forno, una confezione Dal Salumiere costa 1.89, inveCe di 2.49 euro.

E chi ha voglia di preparare dei buoni piatti con della pancetta arrotolata Dal Salumiere, può trovarla in una confezione da 100 g, a soli 0.99 centesimi. Se invece doveste aver voglia di pizza alla Diavola Italiamo, con peperoni, salame piccante, provolone piccante e cipolla rossa, con Lidl Plus, una confezione da 430 g costa solo 2.19 euro.

I pomodori secchi Baresa, confezione da 170 g, costano solo 1.11 euro. Per una pausa dolce, oppure anche a colazione, a soli 0.85 centesimi, con Lidl Plus, ci si porta a casa una confezione da 250 g di biscotti con cereali e gocce di cioccolato. E che dire di un buon biscotto gelato Gelatelli, a soli 2.19 euro?

La birra Beck’s, con Lidl Plus costa solo 0.79 centesimi, mentre 6 bottiglie di Levissima confezione da 1.5 litri, costano solo 1.99 euro. Sconti vantaggiosi anche sulle verdure, tant’è che l’insalata Iceberg costa solo 0,89 centesimi. E ancora, 1 kg di albicocche costano 2.99 euro, Fesa di tacchino, invece di 4,59 euro, costa 3.79 euro.

Dunque, con questi prezzi convenienti, sarà molto più semplice riempire il carrello.