Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, la magia delle festività comincia a prendere forma nelle case italiane, dove la tradizione di decorare l’ambiente con l’albero di Natale, le luci colorate e il presepe rimane un momento irrinunciabile per le famiglie.

In questo contesto si inserisce il nuovo volantino Esselunga Voglia di Natale 2025, che ha debuttato il 3 novembre e accompagnerà gli acquisti fino al 24 dicembre, offrendo una vasta selezione di addobbi e prodotti natalizi a prezzi estremamente competitivi.

Esselunga lancia il volantino “Voglia di Natale 2025”: magia e risparmio per le feste

Il nuovo catalogo Esselunga si presenta come un vero e proprio invito a immergersi nello spirito natalizio, con proposte che spaziano dagli alberi di Natale alle decorazioni luminose più innovative. Un’offerta studiata per soddisfare ogni esigenza, sia che si desideri un’atmosfera tradizionale, sia che si preferisca un tocco di modernità e tecnologia nell’allestimento della casa. Con sconti fino al 50% per i possessori della carta Fìdaty, il volantino propone articoli che uniscono estetica e funzionalità, pensati per trasformare ogni ambiente in un piccolo angolo di festa.

Tra le novità più rilevanti di questa edizione spiccano le luci LED smart, che grazie al controllo remoto via app permettono di modulare colori, intensità e ritmo delle illuminazioni, dando vita a scenari personalizzati e dinamici. Questa tecnologia rappresenta un’evoluzione significativa nel panorama degli addobbi natalizi, con un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. L’offerta del volantino comprende un’ampia gamma di prodotti, tutti caratterizzati da un ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra gli articoli più apprezzati troviamo:

Personaggi luminosi di 16 cm per uso interno, disponibili a 9,90 euro;

Pendenti a forma di stella a 3,99 euro, ideali per impreziosire alberi e finestre;

Wonder Ball Cielo Stellato, un proiettore LED con ricarica USB, proposto a 19,90 euro;

Stringhe di 100 sferette luminose con cambio colore, in vendita a 24,90 euro;

Tenda luminosa con 10 stelle ghiacciate al prezzo di 34,90 euro;

MicroLED con giochi di luce e funzione memory, a partire da 17,90 euro;

Luci smart “APP-I Light Fantasy” con telecomando e controllo via app, a 16,90 euro.

Questi prodotti consentono di ricreare atmosfere calde e suggestive, grazie anche alla combinazione di forme classiche e funzionalità avanzate. Non mancano, infine, le proposte dedicate a chi ama ricreare in casa l’incanto di un vero villaggio di Natale. Mini decorazioni luminose e figure LED da collocare su mobili, mensole o davanzali arricchiscono gli spazi domestici di dettagli luminosi che diventano veri e propri frammenti di festa.

L’attenzione al dettaglio e la cura nella selezione degli addobbi permettono di rendere ogni casa unica e accogliente, rispettando la tradizione ma con uno sguardo rivolto al futuro. In questo modo, Esselunga conferma il suo ruolo di punto di riferimento per le famiglie italiane che desiderano abbellire la propria casa senza rinunciare alla qualità e al risparmio, facendo del Natale 2025 un momento ancora più speciale e luminoso.