Quante volte troviamo delle macchie su alcune superfici o su alcuni oggetti che, pur dopo aver provato diverse volte a rimuoverle sembrano essere ostinate a rimanere lì tutta la vita.

Possono, però, avere vita non più così a lungo se utilizziamo questo prodotto che, di certo, abbiamo in casa, ma che mai avremmo pensato di utilizzare come sgrassatore o pulitore per superfici. Di cosa si tratta? Vediamo insieme.

Stiamo parlando del dentifricio. Certo: penseremo senz’altro che si tratta di denti o qualcosa che ha a che fare con essi. Ma non si tratta di tutto ciò: guardiamo insieme nel dettaglio.

Il nostro alleato si chiama dentifricio

Grande alleato per la nostra pulizia dentaria, insieme allo spazzolino e al filo interdentale. Ma se vi dicessimo che il dentifricio può essere utilizzato anche per aiutarci a rimuovere quelle macchie ostinate che, su certe superfici, sembrano non voler venir via per nessuna ragione? Sì, lui ci aiuta e ci da un amano più di quanto potessimo immaginare.

Vediamo insieme in che modo e dove. Iniziamo con il pensare a quelle che sono le fughe annerite del nostro pavimento: a solo guardarle, ci fanno ribrezzo perché pensiamo che il pavimento sia sporco, anche se lo abbiamo lavato, pulito e disinfettato proprio qualche minuto prima. Come fare, allora, per rimuovere quell’antiestetico rigo nero? Niente di più semplice: armiamoci di spazzolino (uno pulito) e dentifricio e, specie dove la macchia è più ostinata, strofiniamo per bene.

Poi sciacquiamo e, la riga nera è andata via. E non solo da applicare o fare sui pavimenti ma anche sulle piastrelle e le mattonelle di cucina e bagno. Ancora, l’argenteria: spesso vorremmo portarla in tavola (specie se si tratta di posate), ma è annerita. Come pulirla, senza usare prodotti chimici che possono essere dannosi anche per la nostra salute?

Il suo aiuto nelle faccende domestiche

Anche in questo caso ci viene incontro il dentifricio: passiamo il dentifricio sull’argenteria e, poi, con un panno morbido, rimuoviamolo delicatamente. Gli argenti torneranno a splendere come nuovi. Altro punto dolente: le macchie sui muri. Anche qui, il nostro alleato è lui: una piccola dose di dentifricio su di una spugnetta, passiamolo sulla macchia, sciacquiamo delicatamente e il gioco è fatto. Addio macchia!

Hai anche tu la piastra del ferro da stiro sporca o macchiata? Prendi una spugnetta con un po’ di dentifricio ed inizia a strofinare delicatamente sulla piastra. Noterai che, pian piano, la macchia e l’incrostazione andranno via e il ferro da stiro tornerà pulito.

Ultimo, ma non meno importante, i graffi sull’acciaio. Specie se si tratta del piano cottura, possiamo passare delicatamente il dentifricio proprio sui graffi. Passando delicatamente un panno morbido, noteremo che andranno via in pochi passaggi.