La quattordicesima mensilità sulla pensione rappresenta un importante aiuto economico per molti pensionati italiani.

Con l’arrivo dell’estate, la quattordicesima si avvicina, portando con sé la speranza di un sostegno finanziario aggiuntivo che permette di affrontare meglio le spese quotidiane. Non tutti i pensionati, tuttavia, hanno diritto a questa somma, e le modalità di pagamento sono regolate da normative specifiche.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’INPS, la quattordicesima viene erogata in due momenti dell’anno: a luglio e a dicembre. I destinatari di questo beneficio sono i pensionati che soddisfano determinati requisiti, tra cui l’essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o di forme sostitutive. È necessario avere almeno 64 anni e un reddito complessivo non superiore a due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Lavoratori Dipendenti.

Requisiti per l’accesso alla quattordicesima

I requisiti per ricevere la quattordicesima sono chiari. Il pensionato deve aver compiuto 64 anni entro il 31 luglio dell’anno di riferimento. Inoltre, il reddito complessivo deve rientrare nei limiti stabiliti dalla legge; i pensionati con redditi superiori a questa soglia non beneficeranno di tale misura. Il pagamento della quattordicesima avviene d’ufficio, senza necessità di presentare alcuna domanda, ma è fondamentale che l’INPS abbia accesso ai dati corretti riguardanti i redditi degli anni passati.

Tempi di pagamento

La tempistica per la corresponsione della quattordicesima è determinata dai requisiti anagrafici e reddituali. Coloro che completano i requisiti entro il 31 luglio riceveranno la quattordicesima con il pagamento della pensione di luglio. Per chi perfeziona i requisiti successivamente, ci sono diverse scadenze:

I pensionati che raggiungono i requisiti dopo il 1° agosto 2025 riceveranno la quattordicesima nella mensilità di dicembre per le pensioni gestite nei sistemi integrati.

nella mensilità di dicembre per le pensioni gestite nei sistemi integrati. Coloro che ottengono i requisiti dopo il 1° luglio 2025 per le pensioni gestite dalla Gestione pubblica riceveranno la quattordicesima a dicembre.

riceveranno la a dicembre. Infine, i soggetti che diventano titolari di trattamenti pensionistici nel corso del 2025 e rispettano i limiti anagrafici e reddituali previsti dalla normativa vigente riceveranno la quattordicesima a dicembre.

In alcuni casi, un pensionato avente diritto potrebbe non ricevere la quattordicesima con il pagamento di luglio. In tali situazioni, è possibile richiedere una revisione della propria posizione. L’INPS prevede che, in caso di mancata corresponsione della quattordicesima, i pensionati possano presentare una domanda di ricostituzione online. Questa operazione è semplice: basta accedere all’area riservata del sito dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

In alternativa, è possibile rivolgersi a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o a un Patronato, che possono assistere i pensionati nella procedura necessaria per ottenere la quattordicesima. Questi enti sono spesso ben informati sulle pratiche previdenziali e possono fornire supporto anche nella compilazione delle domande e nella raccolta della documentazione necessaria.

La quattordicesima rappresenta un aiuto concreto per molti pensionati, contribuendo a migliorare le condizioni economiche di coloro che vivono con un reddito fisso. Sebbene la sua erogazione avvenga in modo automatico, è fondamentale che i pensionati siano ben informati sui requisiti e sulle modalità di richiesta in caso di problematiche. La consapevolezza di poter contare su un supporto economico extra può fare la differenza nella vita quotidiana di molte persone, offrendo un respiro in più in un contesto economico talvolta complesso e difficile.