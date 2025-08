L’idea comune di un prete in Italia riguarda solo il suo ruolo spirituale, ma pochi conoscono in dettaglio quanto guadagna un prete.

La professione sacerdotale, infatti, è riconosciuta anche sotto l’aspetto retributivo, con stipendi che variano in base alla posizione e alle responsabilità. In questo articolo approfondiremo il tema degli stipendi nel clero italiano, includendo anche le figure di suore, frati e cardinali, aggiornando le cifre e le normative più recenti.

Un prete semplice, ovvero un sacerdote all’inizio del suo percorso lavorativo, percepisce uno stipendio mensile di circa 1.000 euro, distribuiti su 12 mensilità, senza tredicesima né quattordicesima. Per chi ricopre la carica di parroco, la retribuzione aumenta a 1.200 euro mensili. Salendo nella gerarchia ecclesiastica, un vescovo può arrivare a guadagnare fino a 3.000 euro al mese.

Per quanto riguarda i cardinali, lo stipendio è più elevato e si aggira intorno ai 5.000 euro mensili, una cifra significativa se paragonata agli altri livelli. Il Papa, invece, è una figura a parte: lo stipendio varia a seconda della persona e delle scelte individuali. Per esempio, Papa Benedetto XVI aveva fissato il suo compenso a 2.500 euro mensili, mentre Papa Francesco ha scelto di non percepire alcuno stipendio, lavorando a titolo completamente gratuito. Tuttavia, grazie all’accesso al fondo dello IOR (l’istituto per le opere di religione), che include donazioni come l’Obolo di San Pietro, in caso di necessità il Pontefice può disporre di un supporto economico.

Retribuzioni particolari e riduzioni negli stipendi religiosi

Oltre alla retribuzione base, esistono altre forme di guadagno per i preti che svolgono attività complementari. Ad esempio, un sacerdote che insegna religione nelle scuole percepirà un salario aggiuntivo conforme a quello previsto per tale ruolo. I preti militari godono di uno stipendio più alto, che può arrivare fino a 4.000 euro mensili.

Dal 2021, Papa Francesco ha introdotto un taglio sugli stipendi del clero: una riduzione del 10% per le cariche più elevate (come cardinali e vescovi) e del 3% per chierici e religiosi di rango inferiore. Questa misura è stata adottata in un’ottica di sobrietà e gestione responsabile delle risorse economiche della Chiesa.

Diversamente dai preti, suore e frati non ricevono uno stipendio fisso. Per sostenersi, spesso devono svolgere altre attività lavorative. In alcune diocesi, tuttavia, esiste un fondo volontario che può garantire loro un sostegno economico mensile fino a 1.000 euro, a titolo di rimborso per le attività svolte nella comunità.

Il ruolo del prete non si limita solo alla guida spirituale, ma include anche compiti amministrativi, educativi e sociali all’interno della comunità. La retribuzione riconosciuta tiene conto di queste responsabilità, anche se rimane generalmente modesta rispetto ad altre professioni.

Il Papa, oltre a essere il vescovo di Roma e massima autorità religiosa della Chiesa cattolica, è anche Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, una monarchia assoluta elettiva, l’ultima in Europa. Dal 2025, il 267º Pontefice è Leone XIV (Robert Francis Prevost), eletto l’8 maggio. Il papa detiene numerosi titoli storici e ruoli, tra cui Vicario di Cristo, Sommo Pontefice e Primato d’Italia, che ne sottolineano l’importanza teologica e istituzionale a livello mondiale.

La storia del titolo di Papa risale al III secolo, con una tradizione che lo identifica come successore dell’apostolo Pietro, primo vescovo di Roma. Nel corso dei secoli, il ruolo si è evoluto fino a includere poteri spirituali e temporali, come sancito dai Patti Lateranensi che hanno stabilito la sovranità del papa sul Vaticano.

Il Papa è inoltre coinvolto nella Curia romana e nel Collegio dei cardinali, organi che supportano l’esercizio del potere ecclesiastico e pastorale. L’infallibilità papale, definita nel Concilio Vaticano I, è un aspetto centrale della dottrina cattolica, riservato a decisioni ex cathedra su questioni di fede e morale.