Rendimenti altissimi in un solo anno, guadagni molto con quasi zero rischi: perché devi conoscere il Deposito Supersmart di Poste Italiane.

Poste Italiane continua a rafforzare la propria offerta nel settore del risparmio con soluzioni pensate per garantire rendimenti elevati e sicurezza ai risparmiatori italiani.

Tra le proposte più interessanti figura il Deposito Supersmart, un prodotto dedicato ai titolari di Libretto Smart che consente di valorizzare i propri risparmi con condizioni particolarmente vantaggiose.

Deposito Supersmart: uno strumento flessibile per il risparmio

Poste Italiane, oltre a essere un pilastro nel campo della corrispondenza e dei servizi postali, si conferma un attore di rilievo nel settore finanziario grazie alla sua controllata da Cassa Depositi e Prestiti. L’offerta si estende da servizi di telefonia e utenze, fino a soluzioni assicurative e previdenziali, ma è proprio nel comparto del risparmio che emergono prodotti come il Deposito Supersmart, pensati per rispondere alle esigenze di risparmiatori, pensionati e piccoli investitori.

Il Deposito Supersmart permette di accantonare parte o tutta la liquidità presente sul proprio Libretto Smart per un periodo determinato, beneficiando di un tasso di interesse più elevato rispetto a quello applicato alle somme libere non vincolate. L’attivazione di questo deposito può avvenire comodamente presso qualsiasi ufficio postale, attraverso il sito web di Poste Italiane oppure tramite l’app ufficiale Poste Italiane. Uno degli aspetti più apprezzati del Deposito Supersmart è la sua flessibilità: è infatti possibile effettuare il recesso anticipato senza penalità, recuperando così in qualsiasi momento la somma accantonata. La durata dell’investimento varia a seconda della versione scelta, con soluzioni che spaziano da 180 a 366 giorni.

Deposito Supersmart Premium , destinato a chi versa nuova liquidità, ha una durata di 366 giorni con un rendimento annuo lordo del 3%.

Deposito Supersmart Open prevede un vincolo di 360 giorni e garantisce un tasso annuo lordo a scadenza del 2,50%.

Deposito Supersmart Young, pensato per i risparmiatori più giovani, offre un vincolo di 180 giorni con un rendimento annuo lordo del 3%.

Questi tassi, come sottolineato da Poste Italiane, risultano sempre superiori a quelli applicati alle somme non vincolate nel Libretto Smart, un elemento di grande interesse per chi cerca un rendimento superiore senza rinunciare alla sicurezza. Per rendere più chiaro il vantaggio economico, si può considerare un esempio pratico: accantonando 2.000 euro nel Deposito Supersmart Premium per 366 giorni si ottiene un rendimento lordo del 3%, che corrisponde a circa 44,47 euro netti di interessi alla scadenza.

Questo dimostra come il prodotto sia in grado di offrire guadagni interessanti in un arco di tempo relativamente breve, posizionandosi tra le soluzioni più convenienti nel panorama degli investimenti a basso rischio. Grazie a questi elementi, il Deposito Supersmart si conferma un’opzione valida per chi desidera investire in modo semplice, con la garanzia di Poste Italiane e la solidità derivante dal legame con Cassa Depositi e Prestiti, senza rinunciare a una buona remunerazione per i propri risparmi.