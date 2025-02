Poste Italiane ha recentemente aperto le candidature per la posizione di consulente finanziario in 64 province italiane.

Le domande possono essere inviate entro il 9 marzo 2025 attraverso il portale ufficiale dell’azienda, attirando giovani talenti pronti a mettersi alla prova in un contesto lavorativo stimolante e in continua evoluzione.

I candidati selezionati parteciperanno a un programma di formazione e inserimento professionale, che fornirà le competenze necessarie per svolgere il ruolo di consulente finanziario. Le mansioni principali includono:

Contatto diretto con i clienti. Supporto nella gestione dei risparmi e degli investimenti. Promozione di servizi finanziari e assicurativi.

Il ruolo richiede ottime capacità di comunicazione e una predisposizione al problem-solving. I consulenti dovranno ascoltare le esigenze dei clienti e fornire soluzioni personalizzate. Il programma di formazione approfondirà anche le normative di settore, fondamentali per operare in conformità con le leggi vigenti, e svilupperà competenze relazionali per costruire un rapporto di fiducia con i clienti.

Contratto e retribuzione

La posizione di consulente finanziario prevede un contratto a tempo pieno di 36 ore settimanali su 6 giorni. Le condizioni contrattuali sono regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Poste Italiane, che garantisce diritti e tutele ai lavoratori. La retribuzione sarà commisurata all’esperienza e in linea con le disposizioni del contratto collettivo nazionale, assicurando un compenso equo e competitivo.

Questa offerta di lavoro non solo rappresenta un’opportunità di impiego, ma consente anche di entrare a far parte di un’azienda storica, sinonimo di stabilità e crescita nell’economia italiana.

Le selezioni sono aperte in diverse città italiane, offrendo ai candidati una vasta gamma di opzioni geografiche. Ecco l’elenco delle province interessate:

Nord Italia:

– Alessandria

– Aosta

– Asti

– Belluno

– Bergamo

– Biella

– Bologna

– Brescia

– Como

– Cremona

– Cuneo

– Ferrara

– Forlì-Cesena

– Genova

– Gorizia

– Imperia

– La Spezia

– Lecco

– Lodi

– Mantova

– Milano

– Modena

– Monza e Brianza

– Novara

– Padova

– Parma

– Pavia

– Piacenza

– Pordenone

– Ravenna

– Reggio Emilia

– Rimini

– Rovigo

– Savona

– Sondrio

– Torino

– Trento

– Treviso

– Trieste

– Udine

– Varese

– Venezia

– Verbano-Cusio-Ossola

– Vercelli

– Verona

– Vicenza

Centro Italia:

– Ancona

– Arezzo

– Ascoli Piceno

– Firenze

– Grosseto

– Livorno

– Lucca

– Macerata

– Perugia

– Pesaro-Urbino

– Pisa

– Pistoia

– Prato

– Roma

– Siena

– Terni

Questa distribuzione geografica delle posizioni disponibili consente a molti giovani professionisti di avvicinarsi a questa opportunità, lavorando nella propria città o in province limitrofe.

Requisiti per candidarsi

I candidati devono soddisfare alcuni requisiti fondamentali, tra cui:

Laurea o iscrizione a corsi di laurea magistrale o triennale, preferibilmente in discipline economico-giuridiche. Competenze relazionali e comunicative. Orientamento ai risultati.

Costituiscono un titolo preferenziale la conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, nonché l’esperienza pregressa in prodotti finanziari e assicurativi. La familiarità con le normative Mifid II e Idd sarà considerata un vantaggio significativo.

Per candidarsi, gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il portale ufficiale di Poste Italiane. È necessario accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito, selezionare la provincia preferita e compilare il modulo online. È fondamentale inviare la domanda entro il 9 marzo 2025.

Il processo di candidatura è semplice e intuitivo, progettato per facilitare l’invio delle domande. È importante prestare attenzione nel compilare il modulo, assicurandosi che tutte le informazioni siano corrette e complete.

Poste Italiane rappresenta un’opzione interessante per chi cerca una carriera stimolante nel settore finanziario, con possibilità di crescita e sviluppo professionale. Con un’azienda che si impegna a investire nei propri dipendenti e a fornire formazione continua, questa offerta di lavoro potrebbe essere il primo passo verso un futuro brillante nel mondo della consulenza finanziaria.