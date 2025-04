Vuoi che la tua casa sia sempre al passo con i tempi e al top anche per un’ipotetica futura della stessa. Come rinnovarla al meglio?

Ci sono alcuni piccoli lavori che possono rendere la tua casa davvero un immobile al passo con i tempi e che non ti faranno spendere neanche una fortuna. Non ci credi? Continua a leggere e ti illustreremo tutto passo passo e nel dettaglio.

Si tratta di 5 suggerimenti edili che possono cambiare completamente l’aspetto della tua casa, anche se come dicevamo all’inizio, pensi di venderla.

Ristrutturare casa a costo zero

La tua casa non ti piace più così come ora è? Vorresti venderla ma già sai che, nelle condizioni nelle quali si trova, il suo prezzo sarebbe molto basso e nessuno vorrebbe acquistarla? Niente paura: a tutto c’è rimedio. Basterà infatti, con alcuni piccoli accorgimenti, renderla al passo con i tempi, e anche dal punto di vista energetico, efficiente.

Servono, infatti, 5 suggerimenti per far sì che la tua casa diventi la reggia che tanto desideri e che possa diventare, allo stesso tempo, attraente per chi vorrebbe o potrebbe comprarla. Vediamo insieme di cosa si tratta. Certo, non vogliamo farti spendere una fortuna, ma con una minima spesa, la tua casa sarà nuova come mai vista prima.

Il primo di questi suggerimenti è quello di sistemare quelli che sono i piccoli difetti che la casa può avere. Se ci sono dei battiscopa rovinati, è il momento di cambiarli, così come se c’è del silicone macchiato è bene rimuoverlo o sostituirlo, come dall’altro lato se c’è una parete con la tinteggiatura macchiata o che non è brillante, se hai intenzione di vendere casa, è bene rimetterla a nuovo.

5 suggerimenti da tenere presenti

Altro punto da rivedere è la cucina: è l’angolo principe della casa e non può essere lasciato isolato o morire a se stesso. Se i mobili che la compongono sono vecchi, ma non del tutto da buttare, possiamo dare loro nuova vita, riverniciandoli o magari sostituendo solo i pannelli esterni che sono più logori.

Ancora: se ci sono dei pavimenti sciupati o, se in legno, anche crepati o rotti, è bene sostituirli (in questo caso, fatti aiutare da un professionista del settore). La stessa cosa vale anche se hai delle piastrelle. Dall’altro lato ancora, se hai degli ambienti esterni, come terrazzi o giardini, non lasciarli a loro stessi: curali, attrezzali come meglio puoi: saranno un valore aggiunto per la tua casa.

In ultimo, ma non meno importante: se hai intenzione di ristrutturare e vendere, dai un occhio alle agevolazioni fiscali che il Governo ha messo in campo proprio per queste esigenze.