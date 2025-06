Di solito i portasaponi possono perdere acqua, ma con questo metodo fai da te, si può risolvere il problema. Come funziona

Utilizziamo i portasaponi in casa, per fare ordine, che sia nel bagno, oppure in cucina. In questo modo, sappiamo sempre dove trovarlo, evitiamo che si sporchi, e se il sapone è solido, dura anche maggiormente. Peraltro, a livello di decorazione, è decisamente bello vedere un bel portasapone, posto in un certo modo, all’interno di un ambiente.

Dà, infatti, quel tocco in più, che spesso è necessario. Tuttavia, alcuni portasaponi tendono a perdere acqua, e in molti si chiedono come si possa ovviare a questa problematica. Nello specifico, c’è una soluzione pratica e utile che consente di evitare sprechi e anche che il sapone si rovini.

Portasapone che perde acqua, così puoi risolvere il problema

Un portasapone classico può portare il sapone a essere travolto da acqua stagnante, e questo può causare la rovina del sapone, ma anche la diffusione di batteri.

Per risolvere il problema, è possibile creare un meccanismo di drenaggio fai da te, che consente non solo di risparmiare, ma anche di salvare il prodotto in questione. Ciò che occorre sono sassolini di fiume o argilla espansa, e un panno in microfibra in grado di assorbire molto.

Ora, prendi il portasapone e puliscilo come si deve. Il prossimo step è quello di porre, nel fondo del portasapone, un panno in microfibra, e sul panno, inserire sassolini o argilla espansa. In questo modo, il sapone non va a finire sull’acqua, ma resta asciutto, e non si rovinerà.

Questo perché l’argilla espansa ha un effetto assorbente, in grado di rilasciare umidità in modo lento. Panno e sassolini devono essere lavati ogni tre o quattro settimane, con cura. In particolare, il panno va asciugato e poi bisogna rimettere tutto in ordine.

Si tratta di un metodo fai da te non solo semplice da applicare, ma anche efficace e che porta anche numerosi vantaggi, oltre a quello, naturalmente, di non veder rovinato il sapone.

Tra i benefici di questa azione c’è sicuramente la maggior durata del sapone, che peraltro non si scioglierà, né rovinerà. Il portasapone, invece, godrà di una buona pulizia e, cosa fondamentale, si rimuoveranno i germi. Si raccomanda, dunque, una pulizia frequente del suddetto oggetto, per evitare che il prodotto in questione si possa deteriorare.