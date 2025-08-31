L’INPS ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e pensioni.

Tale provvedimento introduce un meccanismo di condono che consente di aumentare la pensione senza sostenere costi aggiuntivi, con particolare riferimento ai periodi di paga antecedenti al 2005.

La recente circolare stabilisce che, per tutti i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le Pubbliche Amministrazioni che hanno regolarmente trasmesso le denunce mensili sono considerate automaticamente in regola con gli obblighi contributivi, senza necessità di dimostrare i versamenti effettivi. Questa misura rappresenta una svolta significativa per molti dipendenti pubblici, poiché sblocca situazioni contributive rimaste irrisolte per anni e permette un ricalcolo più preciso delle pensioni.

Il condono contributivo si applica esclusivamente agli obblighi contributivi ante 2005, quindi fino al 31 dicembre 2004. Inoltre, la normativa distingue due categorie di pensionati:

Coloro che sono in quiescenza da meno di tre anni possono usufruire del ricalcolo integrale della pensione, con un aggiornamento degli assegni e il pagamento degli arretrati spettanti.

possono usufruire del ricalcolo integrale della pensione, con un aggiornamento degli assegni e il pagamento degli arretrati spettanti. Chi percepisce la pensione da più tempo non vedrà un incremento immediato dell’importo mensile, ma potrà comunque correggere la propria posizione contributiva, evitando che persistano errori o omissioni nei calcoli effettuati dall’INPS.

In entrambe le situazioni, il controllo accurato dei dati contributivi risulta essenziale per garantire una corretta applicazione della normativa e l’ottenimento dei benefici previsti.

Impatto del condono su pensioni e liquidazioni: TFR e TFS

Gli effetti del condono non si limitano alla semplice revisione dell’assegno pensionistico, ma coinvolgono anche la liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR) o trattamento di fine servizio (TFS). La riliquidazione può comportare variazioni sia in aumento, qualora vengano riconosciuti contributi non precedentemente conteggiati, sia in diminuzione, se emergono importi pagati in eccesso.

L’INPS ha chiarito che, in caso di rideterminazione in ribasso degli importi già liquidati, è necessario avviare il recupero delle somme indebitamente erogate. La circolare precisa:

“La riliquidazione del TFS/TFR, a seguito di una variazione degli importi delle retribuzioni, può comportare una rideterminazione in ribasso degli importi delle prestazioni già liquidate, per le quali è necessario provvedere al recupero del maggiore importo erogato.”

L’Istituto dispone di 60 giorni, a partire dalla data in cui viene a conoscenza dei nuovi elementi, per procedere al recupero mediante le modalità previste dalla circolare n. 47/2018. Qualora il pensionato non effettui la restituzione in unica soluzione o con rate, le strutture territoriali dell’INPS sono tenute ad attivare le procedure di recupero.

Un aspetto cruciale riguarda la proroga della possibilità di usufruire del condono contributivo fino alla fine del 2025. Ciò significa che i pensionati e gli ex dipendenti pubblici hanno ancora tempo per richiedere un controllo della propria posizione contributiva, attraverso l’amministrazione di riferimento o direttamente mediante i canali INPS.

Per agevolare i cittadini, i patronati offrono assistenza gratuita nella verifica dei contributi e nella presentazione delle domande di ricalcolo. Un controllo tempestivo può fare la differenza tra un assegno pensionistico bloccato e un incremento dell’importo mensile, comprensivo di arretrati, talvolta di entità significativa.

Questa opportunità diventa particolarmente rilevante in un contesto in cui il potere d’acquisto delle pensioni è messo a dura prova dall’inflazione e dalla stagnazione dei redditi. Il condono rappresenta, dunque, uno strumento concreto per recuperare diritti previdenziali spesso trascurati o non correttamente riconosciuti.

La legge di bilancio 2024 e le principali misure a supporto dei lavoratori e pensionati pubblici

La Legge di bilancio 2024, entrata in vigore il 1° gennaio 2024, ha stanziato risorse e introdotto interventi strutturali a sostegno dell’occupazione, del settore sanitario e del pubblico impiego, con riflessi anche sulle pensioni. Tra le misure più rilevanti per i lavoratori pubblici si segnalano:

L’assegnazione di 3 miliardi di euro per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione nel 2024 e di ulteriori 5 miliardi dal 2025.

Il mantenimento e la revisione degli strumenti di anticipo pensionistico come Quota 103 , Ape sociale e Opzione Donna , con adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi.

, e , con adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi. La conferma del meccanismo di indicizzazione delle pensioni all’inflazione, a tutela delle pensioni più basse.

L’introduzione del Bonus Maroni, che incentiva la permanenza al lavoro mediante una riduzione contributiva di circa il 10%.

Questi interventi si inseriscono in un quadro complessivo volto a garantire un equilibrio tra tutela previdenziale e sostenibilità finanziaria, offrendo agli iscritti e ai pensionati strumenti concreti per migliorare la propria condizione economica.

In definitiva, la combinazione tra il condono contributivo e le misure previste dalla legge di bilancio 2024 offre nuove opportunità per migliaia di pensionati e lavoratori pubblici, con l’obiettivo di valorizzare i diritti acquisiti e assicurare un futuro previdenziale più solido.