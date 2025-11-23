La manovra di bilancio per il 2026 ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema dell’aumento delle pensioni.

La misura, destinata ad entrare in vigore dal 1° gennaio 2026, riguarda circa 1,1 milioni di pensionati con prestazioni previdenziali e assistenziali particolarmente basse. Tuttavia, le critiche della CGIL e di altre forze politiche hanno evidenziato come il beneficio reale per i pensionati possa risultare ben più contenuto rispetto alle promesse ufficiali.

L’incremento previsto dalla manovra coinvolge principalmente pensionati con redditi modesti, in particolare coloro che percepiscono indennità assistenziali come l’assegno sociale e le pensioni di invalidità. Tra i beneficiari, circa 800.000 pensionati rientrano nei requisiti di reddito stabiliti dalla normativa vigente e usufruiranno di un aumento di 12 euro mensili, da aggiungere alla maggiorazione sociale già oggetto di parziali aumenti negli anni precedenti.

L’obiettivo dichiarato dal Governo è offrire un sostegno concreto alle categorie più vulnerabili, ma secondo gli analisti e i sindacati il reale impatto economico potrebbe risultare molto limitato. L’incremento, infatti, seppur rappresenti un passo avanti, rischia di essere insufficiente a migliorare significativamente la condizione di chi vive con prestazioni previdenziali minime.

La controversia sull’entità dell’aumento: 20 euro promessi, 12 euro reali

Il Governo ha presentato l’aumento pensioni 2026 parlando di un incremento strutturale di 20 euro al mese, comprensivo degli 8 euro già erogati nel corso del 2025. Tuttavia, la CGIL, il maggiore sindacato italiano con oltre 5 milioni di iscritti, ha contestato questa cifra, definendola un “trucco propagandistico”. Secondo il sindacato, infatti, l’aumento effettivo ammonta a soli 12 euro al mese, mentre i restanti 8 euro sono già stati erogati in precedenza e non rappresentano un ulteriore incremento.

Questa lettura critica mette in evidenza come la misura rischi di essere più un’operazione di comunicazione che un autentico sostegno economico per i pensionati più bisognosi. La CGIL ha pubblicato una nota ufficiale in cui sottolinea come la manovra non affronti adeguatamente le esigenze reali delle persone con pensioni basse e come il beneficio promesso sia in larga parte illusorio.

Un ulteriore elemento di criticità sollevato riguarda le disparità tra pensionati e gli effetti della tassazione. La maggiorazione sociale e l’aumento di 12 euro mensili non si applicano in modo omogeneo a tutti: in particolare, per i pensionati che superano di poco il limite annuo di 8.500 euro, noto come “no tax area”, una parte consistente dell’aumento rischia di essere assorbita dalla tassazione IRPEF.

Questo significa che molti pensionati, pur vivendo in condizioni economiche difficili, potrebbero vedere gran parte del beneficio eroso dalle imposte, vanificando così l’effetto positivo dell’incremento. Inoltre, la misura non contempla differenze significative tra chi ha versato contributi previdenziali e chi si trova in condizioni simili ma non ha raggiunto i requisiti contributivi, alimentando ulteriori disparità.

Le reazioni politiche e sindacali: un aumento simbolico?

Le polemiche sulla manovra di bilancio non si limitano alla posizione della CGIL. Diverse forze politiche di opposizione hanno criticato l’intervento ritenendolo insufficiente e poco incisivo nel rispondere ai bisogni concreti dei pensionati a basso reddito. Gli analisti sottolineano come il provvedimento sembri più orientato a creare un’immagine positiva, piuttosto che a risolvere le criticità strutturali del sistema pensionistico italiano.

Dal punto di vista sindacale, l’aumento pensioni 2026 appare più come una mossa simbolica, incapace di incidere in modo reale sulla qualità della vita di milioni di anziani italiani. Le difficoltà legate al meccanismo di applicazione del beneficio e alla sua parziale erosione da parte delle tasse evidenziano la necessità di interventi più profondi e mirati.