Orso si arrampica sui balconi del condominio: stupore in Trentino

Fonte immagine: alessandrobaldetti via iStock

Un orso si è arrampicato sui balconi di un palazzo in Trentino, per poi fuggire probabilmente allarmato dalle voci dei condomini.

Un orso ha tentato di arrampicarsi sui balconi di un palazzo, per poi fuggire, forse spaventato dalle voci dei stupiti condomini. È quanto è accaduto ieri sera in Trentino, più precisamente a Calliano: dopo un primo e comprensibile spavento fra gli abitanti dello stabile, la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

La singolare incursione è avvenuta nella serata del 5 maggio ed è stata ripresa grazie a uno smartphone, con un video poi condiviso sulle piattaforme social. Nel filmato si nota il plantigrado, forse alla ricerca di cibo, che si arrampica all’inferriata di un balcone, per poi lasciarsi lentamente cadere a terra e fuggire. È molto probabile che l’animale si sia allontanato poiché allarmato dalle voci dei condomini, affacciati alle finestre dei piani superiori.

Così come riferisce Sky, la conferma dell’avvistamento è proprio giunta grazie a Facebook, con un intervento della Consigliera Provinciale della Lega, Mara Dalzocchio:

Calliano, poco fa un orso ha fatto la sua apparizione in centro storico.

La zona è normalmente frequentata da orsi, poiché Calliano si trova non molto distante dal centro faunistico del Casteller dove questi plantigradi hanno trovato rifugio, tra cui l’orso M49 di recente catturato dopo diversi mesi di fuga. È tuttavia raro che questi animali si avvicinino così tanto ai centri abitati e il tentativo di scalata di un palazzo rappresenta di certo un episodio unico nel suo genere. Fortunatamente, oltre allo stupore per l’avvistamento, non vi sono state conseguenze dall’incontro ravvicinato con il plantigrado.

Sempre Sky riferisce come l’orso sia stato visto anche dal sindaco del paese, Lorenzo Conci:

Un orso acrobata nel centro di Calliano. Visto a meno di un metro… in macchina ero io.

Fonte: Sky