Da sempre il tema della fedeltà e dell’infedeltà suscita grande interesse, soprattutto quando si analizzano le tendenze dei personaggi famosi.

Recenti ricerche e analisi astrologiche hanno messo in luce una classifica dettagliata dei segni zodiacali più inclini a tradire, offrendo un quadro approfondito basato su scandali reali e comportamenti tipici di ogni segno.

Secondo un’indagine condotta da Top10Casinos.com, che ha esaminato 50 scandali riguardanti tradimenti tra celebrità negli ultimi trent’anni, il segno più incline al tradimento risulta essere l’Ariete. Questo segno di fuoco, noto per la sua audacia e impulsività, ha registrato ben otto casi di infedeltà tra personaggi famosi, come Kirsten Stewart ed Ewan McGregor, entrambi protagonisti di vicende di tradimento molto discusse. L’Ariete, infatti, ama la novità e gli incontri impulsivi, caratteristiche che spiegano la sua posizione in cima alla classifica.

Al secondo posto si collocano ex aequo lo Scorpione e il Sagittario. Lo Scorpione, segno d’acqua dominato da Marte, è noto per la sua passionalità intensa e la capacità di instaurare relazioni forti, ma anche per la sua inclinazione a lasciarsi coinvolgere in situazioni al di fuori della relazione ufficiale, come dimostrato da personaggi come Kris Jenner e Lamar Odom. Il Sagittario, con il suo spirito libero e la scarsa propensione all’impegno duraturo, è spesso associato a comportamenti di infedeltà, come nel caso di Jay-Z, che ha più volte ammesso di aver tradito.

Seguono a pari merito Capricorno e Leone, segnati da una forte ambizione e una certa propensione al mistero. Personalità come Tiger Woods e Jude Law rappresentano il Capricorno, noto per tradimenti che hanno fatto scalpore. Il Leone, invece, evita il tradimento principalmente per evitare drammi, ma quando accade – come nei casi di Bill Clinton e Arnold Schwarzenegger – le ripercussioni sono molto pubbliche e rumorose.

In fondo alla lista, come segno meno propenso al tradimento, c’è l’Acquario, che tende a rispettare i confini della relazione e preferisce la solitudine o spazi personali piuttosto che avventure extraconiugali. Tuttavia, anche in questo segno non mancano eccezioni, come il caso recente di Gerard Piqué, che ha tradito Shakira dopo undici anni di matrimonio.

Le caratteristiche astrologiche dietro al tradimento

La sensibilità astrologica ci aiuta a comprendere perché certi segni sono più inclini all’infedeltà rispetto ad altri. La sensitiva e tarologa Inbaal Honigman spiega che ogni segno ha un diverso approccio all’amore e alla fedeltà: i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno) apprezzano stabilità e routine, mentre quelli di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) necessitano di libertà e novità. I segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sono romantici e legati emotivamente, mentre i segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) richiedono spazio e indipendenza.

Gli Ariete e gli Scorpione, entrambi dominati da Marte, sono segni che agiscono d’impulso e con grande passionalità, cosa che li rende più propensi a cedere alle tentazioni. La Bilancia, segno duale per eccellenza, spesso si trova in bilico tra il partner e l’amante, incapace di scegliere con facilità. Il Sagittario, infine, è lo spirito libero dello zodiaco che vive il tradimento quasi come un gioco o una sfida personale.

L’ultimo scandalo in ordine cronologico, quello di Adam Levine, Pesci con Luna in Scorpione e Mercurio in Ariete, testimonia quanto la combinazione di diversi influssi planetari possa influenzare il comportamento, rendendo un segno generalmente fedele capace di atti di infedeltà.

Un’ulteriore analisi astrologica evidenzia come ogni segno tradisca in modo caratteristico:

Ariete : tradisce per natura avventurosa e senza rimorsi, spesso giustificando il proprio comportamento.

: tradisce per natura avventurosa e senza rimorsi, spesso giustificando il proprio comportamento. Toro : tradisce solo se innamorato di un’altra persona, ma lo fa con grande dolore e rimpianto.

: tradisce solo se innamorato di un’altra persona, ma lo fa con grande dolore e rimpianto. Gemelli : difficilmente mantengono la monogamia, tradendo spesso con persone vicine come amici o parenti.

: difficilmente mantengono la monogamia, tradendo spesso con persone vicine come amici o parenti. Cancro : incapaci di tradire senza sensi di colpa, spesso si pentono e cercano di comunicare il loro disagio.

: incapaci di tradire senza sensi di colpa, spesso si pentono e cercano di comunicare il loro disagio. Leone : evita il tradimento per non creare drammi, preferisce la pace alla complessità emotiva.

: evita il tradimento per non creare drammi, preferisce la pace alla complessità emotiva. Vergine : esperti nel mantenere segreti, possono tradire a lungo senza essere scoperti, pianificando ogni dettaglio.

: esperti nel mantenere segreti, possono tradire a lungo senza essere scoperti, pianificando ogni dettaglio. Bilancia : maestri dell’inganno, spesso gestiscono più relazioni contemporaneamente senza farsi scoprire.

: maestri dell’inganno, spesso gestiscono più relazioni contemporaneamente senza farsi scoprire. Scorpione : raramente tradisce, ma spesso è vittima di tradimenti a causa del suo fascino magnetico.

: raramente tradisce, ma spesso è vittima di tradimenti a causa del suo fascino magnetico. Sagittario : il più spregiudicato, vede il tradimento come un gioco e vive intensamente ogni nuova esperienza.

: il più spregiudicato, vede il tradimento come un gioco e vive intensamente ogni nuova esperienza. Capricorno : tradisce senza rimorsi emotivi, cercando solo il brivido fisico senza compromettere l’amore.

: tradisce senza rimorsi emotivi, cercando solo il brivido fisico senza compromettere l’amore. Acquario : tradisce soprattutto a livello emotivo, incapace di essere felice con una sola persona.

: tradisce soprattutto a livello emotivo, incapace di essere felice con una sola persona. Pesci: manipolatori e intelligenti, riescono a mantenere segrete le loro infedeltà per lungo tempo.

Questa complessa mappa delle inclinazioni zodiacali conferma che, sebbene tutti i segni possano tradire, le motivazioni, i modi e le conseguenze variano profondamente in base alla natura astrologica individuale.