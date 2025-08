Quando andiamo a fare la spesa al supermercato, andiamo dritti e diretti verso le offerte che abbiamo avuto modo di leggere ed osservare sul volantino che ci è arrivato a casa.

Ma, quando siamo all’interno del supermercato, subito il nostro occhio può cadere anche su dei prodotti che non erano nella nostra lista della spesa. Prodotti che sono l’eccellenza del nostro Made in Italy e che da Eurospin possiamo trovare in offerta.

Non ci credi? Continua nella lettura e vedrai come, in effetti, quelli che sembrano prodotti che non porteresti mai sulla tavola (perché a prezzo troppo elevato) da ora in poi lo farai.

La spesa da Eurospin conviene

Fare la spesa da Eurospin è sempre una delle cose più belle della settimana: ci sono tantissime offerte per altrettanti prodotti che, alcune volte, mai avresti pensato di acquistare. Un esempio? Prodotti che hanno a che fare con le eccellenze del nostro paese che, molto spesso, costano davvero tanto rispetto a quelli più commerciali.

Ma da Eurospin questo non è un ragionamento da farsi. Infatti, basta dare uno sguardo al volantino, con le offerte che ci sono in questo periodo, per capire come in realtà, in questa catena di supermercati, fare la spesa sia davvero un gioco da ragazzi. E, anche acquistare prodotti che siano lo slancio del nostro Made in Italy può fare davvero la differenza.

A partire dal 28 luglio e fino al prossimo 10 agosto, fare la spesa da Eurospin diventerà molto più conveniente di quanto già non lo è. Diverse sono le offerte in campo che spaziano, come sempre, da quelli che sono i prodotti alimentari, fino anche a quelli per la persona e l’igiene della casa: tutti, ovviamente, a prezzi imbattibili.

Offerte per tutto agosto

Ne vuoi un esempio? Te ne facciamo più di uno, in modo tale che tu abbia la possibilità di avere una panoramica generale di cosa puoi trovare all’interno dei supermercati.

La Birra Premium Lager, in bottiglia da 660 ml, a soli 0.99€, come anche il Thè al limone, in bottiglia da 1,5 litri, a soli 0.79€. Ma le offerte non finiscono qui: le fettine di scamorza affumicata, in confezione da 200 grammi, a soli 1.29€.

Si continua anche con la crema spalmabile al parmigiano reggiano, in barattolo da 125 grammi, a soli 1.99€. Ma ci sono anche le tortillas gusto chilli, a soli 1.99€ in confezione da 200 grammi, come anche il pane per toast, in confezione da 500 grammi, a soli 1.55€. Insomma: offerte uniche che non puoi lasciarti scappare. Cosa aspetti?