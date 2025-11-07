L’INPS ha pubblicato le nuove istruzioni per accedere al bonus da 480 euro. Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nelle politiche di supporto alle famiglie.

Secondo le direttive pubblicate dall’INPS, il bonus è riservato alle madri lavoratrici con almeno due figli. La misura si articola in due fasce di beneficiarie a seconda del numero dei figli e della tipologia di rapporto lavorativo:

Madri con due figli : possono ricevere il bonus fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Possono accedere al beneficio lavoratrici con contratti a tempo determinato, indeterminato, autonome o libere professioniste.

: possono ricevere il bonus fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Possono accedere al beneficio lavoratrici con contratti a tempo determinato, indeterminato, autonome o libere professioniste. Madri con tre o più figli: hanno diritto al bonus fino al diciottesimo anno del figlio più piccolo, sempre se titolari di contratti a tempo determinato, autonome o libere professioniste.

Un requisito fondamentale per accedere al sostegno economico è che il reddito complessivo da lavoro non superi i 40.000 euro annui. Inoltre, il numero di figli deve essere configurato alla data del 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.

Per le lavoratrici con contratti a tempo indeterminato e con tre o più figli, la Legge di Bilancio 2024 ha confermato fino al 31 dicembre 2026 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, un’ulteriore agevolazione che si affianca al bonus mensile.

Modalità e scadenze per la presentazione della domanda

Le domande per richiedere il bonus devono essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione della circolare INPS, avvenuta nei primi giorni di novembre 2025. Pertanto, il termine per la presentazione scade entro la prima settimana di dicembre 2025. Tuttavia, è prevista una finestra temporale più ampia per le lavoratrici che perfezionano i requisiti successivamente a questa data: in questo caso la domanda può essere inoltrata fino al 31 gennaio 2026.

È fondamentale rispettare queste scadenze per garantire l’accesso al beneficio e usufruire del sostegno economico previsto. L’INPS ha messo a disposizione un canale telematico dedicato, accessibile tramite il sito ufficiale, per facilitare la compilazione e l’invio della domanda, con l’obiettivo di semplificare le procedure per le beneficiarie.

L’introduzione del bonus mamme da 40 euro mensili si inserisce in un quadro più ampio di interventi volti a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, approvati recentemente dal Consiglio dei Ministri. Tra le novità principali si segnalano:

L’implementazione di sistemi di badge elettronici nei cantieri , per garantire maggiore controllo e sicurezza.

, per garantire maggiore controllo e sicurezza. L’inasprimento delle sanzioni per le aziende che violano le norme sulla sicurezza sul lavoro, con multe più severe per i datori di lavoro inadempienti.

Nuove tutele per gli studenti, che beneficeranno di misure specifiche nell’ambito della formazione professionale.

Questi provvedimenti evidenziano la volontà del Governo di rafforzare il sistema di protezione sociale e migliorare il clima lavorativo, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili, tra cui le madri lavoratrici.